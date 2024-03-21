Geçen yılki kaza sonrası yerde tutulmuşlardı: Japonya "Osprey" tipi uçakları yeniden havalandırdı

Japonya'nın başkenti Tokyo'nun kuzeyindeki İbaraki eyaleti depremle sarsıldı. başkent Tokyo ile çevresindeki Saitama ve Toçigi'de de hissedilen 5,3 büyüklüğünde depremde ölü ya da yaralı olmadığı açıklandı. Deprem sonrası hızlı tren hatlarında seferlerde geçici durdurmalar yaşandı.