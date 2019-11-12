Geceyi boş bir binada yerde uyuyarak geçirdi: Morales ülkeden ayrıldı

Bolivya’nın istifa eden eski Devlet Başkanı Evo Morales, Meksika’nın gönderdiği uçakla Bolivya’dan ayrıldı.

DÜNYA Bolivya'da ordu ve polis sokakta

Bunun üzerine uçak Paraguay’da yakıt ikmali yapmak zorunda kaldı. Yakıt ikmali yaptıktan sonra uçağın Meksika hava sahasına girdiği belirtildi.

OYNAT 01:10 Bolivya’da Morales destekçileri sokağa çıktı Morales destekçileri, dün ordunun istifa çağrısı yapmasının ardından görevini bırakan devlet başkanına destek için sokağa çıktı. Yollarda barikat kuran eylemciler, polisle çatıştı. Muhalefet yanlılarının da sokağa çıkmasıyla olaylar büyüdü. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder



İstifa eden diğer yetkililer uçakta

Meksika Dışişleri Bakan Yardımcısı Maximiliano Zuniga, sosyal medyada Morales’in yanı sıra eski başkan yardımcısı Alvaro Garcia Linera ve Senato Başkanı Adriana Salvatierra dahil olmak üzere uçakta bulunanların fotoğrafını yayınladı.

GÜNDEM Dışişleri Bakanlığı'ndan Bolivya için seyahat uyarısı: Uzak durun

Hayati tehlikesi olduğunu düşündüğü için ülkesinden ayrılmak zorunda kaldığını belirten Morales’in evine saldırı düzenlendi. Geceyi boş bir binada yerde uyuyarak geçiren Morales, sosyal medya hesabından kaldığı evin fotoğrafını paylaştı. Morales yaptığı paylaşımda, “Villa Victoria’daki evimi ateşe verip yakmaya çalışan darbeci Mesa ve Camacho’nun vandal grupları Cochabamba’daki evime de saldırdı. Bu baskınları durduran komşularım için minnettarım. Darbe barışı yok ediyor” dedi.

Bolivya’da 20 Ekim’de yapılan seçimlerden sonra şiddet olaylarının önüne geçmek için istifa eden Evo Morales, iltica teklifinde bulunan Meksika’ya siyasi sığınmacı olarak başvuru yapmıştı. Morales’in talebini kabul eden Meksika, La Paz’dan ayrılarak Cochabamba kentine sığınan Morales’i ülkeden çıkarmak için uçak göndermişti.