Dünya Gemi ve personel geçen sene göz altına alınmıştı Rusya, Kerç Boğazında el koyduğu gemileri Ukraynaya teslim etti
ASYA

Gemi ve personel geçen sene göz altına alınmıştı: Rusya, Kerç Boğazı'nda el koyduğu gemileri Ukrayna'ya teslim etti

Rusya'nın Kerç Boğazı'nda Kasım 2018'de el koyduğu 3 Ukrayna savaş gemisinin teslimatı, Karadeniz'in tarafsız sular olarak kabul edilen bölgesinde gerçekleştirildi.

Haber Merkezi AA
Alıkonulan 3 Ukrayna savaş gemisi.
Alıkonulan 3 Ukrayna savaş gemisi.

Rusya, Karadeniz'de Kerç Boğazı yakınlarında el koyduğu savaş gemilerini Ukrayna'ya teslim etti.

  • Ukrayna'ya ait "Nikopol", 'Yanı Kapu" ve "Berdyansk" adlı savaş gemileri, Ukrayna'nın Odessa kentine hareket etti.

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Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ilgili soruşturmanın tamamlanması üzerine gemilerin Ukrayna'ya teslim edildiği bildirildi.

Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Elena Zerkal ise Facebook'tan yaptığı açıklamada, Lahey Tahkim Mahkemesinde sürecin devam edeceğini belirterek, "Amacımız, kuralların ihlalini ortaya çıkarmak ve gerekli tazminatı almaktır" ifadesini kullandı.

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Geçen yıl 3 gemiye el konulmuştu

Rus savaş gemileri, geçen yıl kasım sonunda Karadeniz'de Kerç Boğazı yakınlarında, "kara sularını ihlal ettiği" iddiasıyla Ukrayna Deniz Kuvvetlerine ait 3 gemiye el koymuş ve personeli gözaltına almıştı.

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Rusya kadın askerlerini 'film gibi' geçirdi
Rusya Donanması'na ait savaş gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne açıldı. Geminin güvertesindeki çok sayıda mavi üniformalı kadın askerin ise sahili izlediği görüldü. Kadın askerler Boğaz'ı izlerken profesyonel kameramanların gemi içinden kayıt yapması dikkat çekti.
  • Uluslararası Deniz Hukuku Mahkemesi, mayısta, Rusya'nın el koyduğu 3 Ukrayna savaş gemisiyle 24 mürettebatın serbest bırakılması yönünde karar almıştı.

Rusya ile Ukrayna arasında Kerç Boğazı krizi sonrasında tutuklanan 24 Ukraynalı denizcinin de aralarında bulunduğu esir ve tutuklu değişimi eylülde yapılmıştı.

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