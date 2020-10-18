​Gence'de Ermenistan katliamı: Katili Hocalı’dan tanıyoruz!​

İşgal ettiği Karabağ'da Azerbaycan ordusu karşısında çaresiz kalan Ermeni ordusu, dün yine sivilleri hedef aldı. Ermenistan ordusu Azerbaycan'ın Gence ve Mingeçevir kentlerine füze saldırısı gerçekleştirdi.

Ermenistan önceki gece 01.00 sıralarında uykudaki sivilleri hedef aldı. Ermenistan ordusu Gence ve Mingeçevir'e füzelerle saldırdı. Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın ikinci büyük kenti Gence'deki sivilleri Scud tipi "Elbrus" balistik füzeleriyle vurduğu tespit edildi. Sivillerin bulunduğu bölgelere atılan füzelerden birinin çok katlı binaya isabet etmesi sonucu biri 10 aylık, diğeri 1 yaşında 2 kız çocuğunun da aralarında bulunduğu 13 kişi hayatını kaybetti, 52 kişi de yaralandı.

GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI

Gece yapılan saldırının neden olduğu yıkım gün ağarınca tüm çıplaklığıyla ortaya çıktı. Fırlatılan füze, cephe hattına ve sınıra yaklaşık 60 kilometre mesafede yer alan Gence kentinin Cevathan Mahallesi'ndeki Hüsü Haciyev Sokağı'nda bulunan sivillere ait apartman ve evlere isabet etti. Düştüğü noktada büyük çaplı çukur oluşturan füze, 20 evin yıkılmasına neden oldu. Saldırı sonucu sokaktaki tüm evlerde büyük tahribat oluştu. Evlerin enkazındaki çocuklara ait anıların bulunduğu albümler, ayakkabılar, oyuncaklar, kına tepsisi ve elbise gardıropları saldırının acımasızlığını gözler önüne serdi.

OYNAT 00:59 Ermenistan'ın saldırdığı Gence'de meydana gelen hasar gün ağarınca ortaya çıktı Ermenistan'ın füzeli saldırısı sonucunda Gence'de enkaza dönen evlerde arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Füzenin düştüğü yer adeta enkaz alanına döndü. Ekipler arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Ermenistan'ın Gence'deki sivil yerleşim birimlerine yönelik füzeli saldırısında 12 sivilin hayatını kaybettiği ve 40'dan fazla kişinin ise yaralandığı belirtildi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Haciyev yaptığı açıklamada, saldırının SCAD füzesi ile yapıldığını duyurdu. BiP'te paylaş

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UYKUDA YAKALANDILAR

Saldırıya uykuda yakalanan Gence sakinlerine göre, Ermenistan ordusu, kentleri hedef alarak halkı korku ve paniğe sevk ederek kaos ortamı oluşturmayı hedefliyor. Bölge sakinleri, "(11 Ekim saldırısı) İlk saldırı olunca 'Tamam' dedik. Bunlar intikamını aldı, Gence'yi bir daha vurmazlar diye düşündük ancak yanıldık" dedi. Kızı Leman (14) enkaz altında kalan Vefen Rahimova, “Kızım annene lütfen ses ver. Allah’ım balamı (yavrumu) bana bağışla” diye haykırdı. Hüsü Haciyev Sokağı'nda oturan İlham Ebilov, "Tam uykudayken terör saldırısına yakalandık" diye konuştu. Genceli vatandaşlara göre Ermenistan, Azerbaycan'ın bu ilerleyişine karşı sivillerden intikam alıyor.

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SANTRALİ HEDEF ALDILAR

Ermenistan ordusunun Mingeçevir kentine attığı füzeler ise Azerbaycan hava savunma güçlerince imha edildi. Azerbaycan Başsavcılığından yapılan açıklamada, 01.00 civarında Mingeçevir'deki hidroelektrik santralinin Ermenistan ordusunca hedef alındığı belirtildi. Açıklamada, füzelerin Azerbaycan hava savunma güçleri tarafından etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Ermenistan ordusunun şimdiye kadar hedef aldığı sivil yerleşim yerlerinde 60 kişi yaşamını yitirdi, 270 sivil yaralandı.

OYNAT 00:39 İlham Aliyev: Fuzuli şehri işgalden kurtarıldı Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ulusa sesleniş konuşmasında, Fuzuli operasyonunun sembolik öneme sahip olduğunu vurgulayarak, 'Azerbaycan tarihi, kadim yerleşim topraklarına yeniden kavuştu. On binlerce insanın buralara dönmesine izin verdi. Aynı zamanda stratejik açıdan Fuzuli'nin temas hattında birkaç savunma hattını ayırması bize başka bir stratejik avantaj sağlıyor. Çünkü bugünlerde Fuzuli yönündeki askeri güçlerimiz orada savaşıyor ve şimdi Fuzuli'ye hangi taraftan girdiğimiz bir sır değil. Cesaretin bir sonucu olarak, Fuzuli'yi işgalcilerden kurtardık. Ermenistan askerleri silahlarını bırakarak kaçtı. Bugün Fuzuli operasyonunun askeri kitaplarda yer alacağı düşüncesindeyim' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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Azerbaycan Su-25 düşürdü

Azerbaycan ordusunun, Ermenistan'a ait Su-25 savaş uçağını düşürdüğü bildirildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, dün yerel saatle 11.11'de Cebrail ili yönünde Ermenistan ordusuna ait Su-25 savaş uçağının Azerbaycan askerlerine havadan saldırı girişiminde bulunduğu belirtildi. Açıklamada, uçağın Azerbaycan hava savunma güçlerince vurularak düşürüldüğü kaydedildi. Ayrıca Azerbaycan ordusu, Tovuz'da Azerbaycan mevzileri üzerinde keşif uçuşu yapan Ermenistan'a ait İHA imha edildi.

Ölüm bile ayıramadı

Ermenistan'ın balistik füzelerle katlettiği 13 sivilden 8'i toprağa verildi. Cenaze töreninde gözyaşları sel oldu. Ölenler arasında yer alan biri 10 aylık, diğeri 1 yaşında 2 kız çocuğu da defnedildi.

Eskerov ailesinin saldırıda hayatını kaybeden 5 ferdi, yakınları tarafından Gence'deki 4 nolu mezarlıkta Azerbaycan bayrağına sarılı şekilde defnedildi. Baba Suluddin Eskerov, oğlu Bahtiyar Eskerov, eşi Sevil Eskerova, kızlar Nigar Eskerova ve henüz 10 aylık olan Narin Eskerova'nın enkaz altından cansız çıkarıldığı belirtildi. Saldırıda annesi Züleyha Şahmezerova’un kucağındayken hayatını kaybeden 1 yaşındaki Medine, annesiyle aynı tabutta defnedildi.

OYNAT 00:59 Azerbaycan ordusu, Ermenistan’a ait askeri araçları yerle bir etti Ermenistan'ın sivil yerleşim alanlarına düzenlediği saldırı devam ederken Azerbaycan ordusu da karşı operasyonlar düzenleyerek Ermenistan'a büyük kayıplar verdiriyor. Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait mevzileri tek tek vuruyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan son görüntülerde, Ermenistan'a ait askeri araçlar nokta atışı ile vuruldu. Ermenistan ordusuna ait askeri araçlar, sığınaklar yerle bir edildi. Askeri araç ve sığınaklar küle döndü. BiP'te paylaş

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DOĞUM GÜNÜYDÜ

Mezarlıkta bulunan Eskerov ailesinin yakınlarından Vugar Şerifov, "Yarın (bugün) Nigar Eskerova'nın doğum günüydü. 16 yaşına girecekti. Hazırlığı yapıldı ancak bugün defnedildi" dedi. Füzenin müstakil evlerinin üzerine düştüğünü aktaran Şerifov, "Halen şoktayız, 1 kişi değil tam 5 kişi bir aileden bir anda yok oldu" diye konuştu.

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GERİDE HATİCE KALDI

Saldırıdan sadece 3 yaşındaki kız çocukları Hatice'nin sağ kurtulduğu belirtildi. Royal'ın yakın akrabası Feride Botanova, "Royal bankacıydı. Geçen hafta Gence'ye yapılan saldırıda birlikte olay yerini ziyaret etmiş, orada hayatını kaybedenler için karanfil bırakmıştık" ifadelerini kullandı.

Füzenin doğrudan üzerine düştüğü evin Royal'ın ailesine ait olduğunu aktaran Botanova, "Maalesef tek bir kızı Hatice sağ kalabildi. Bu ölüm onlara hiç yakışmadı" dedi. Zuleyha'nın annesi Sevinç Ağayeva da kızını son yolcuğuna uğurlarken ayakta durmakta zorlandı.