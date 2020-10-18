​Gence'de Ermenistan katliamı: Katili Hocalı’dan tanıyoruz!​

İşgal ettiği Karabağ'da Azerbaycan ordusu karşısında çaresiz kalan Ermeni ordusu, dün yine sivilleri hedef aldı. Ermenistan ordusu Azerbaycan'ın Gence ve Mingeçevir kentlerine füze saldırısı gerçekleştirdi.
Ermenistan önceki gece 01.00 sıralarında uykudaki sivilleri hedef aldı. Ermenistan ordusu Gence ve Mingeçevir'e füzelerle saldırdı. Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın ikinci büyük kenti Gence'deki sivilleri Scud tipi "Elbrus" balistik füzeleriyle vurduğu tespit edildi. Sivillerin bulunduğu bölgelere atılan füzelerden birinin çok katlı binaya isabet etmesi sonucu biri 10 aylık, diğeri 1 yaşında 2 kız çocuğunun da aralarında bulunduğu 13 kişi hayatını kaybetti, 52 kişi de yaralandı.
GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI
Gece yapılan saldırının neden olduğu yıkım gün ağarınca tüm çıplaklığıyla ortaya çıktı. Fırlatılan füze, cephe hattına ve sınıra yaklaşık 60 kilometre mesafede yer alan Gence kentinin Cevathan Mahallesi'ndeki Hüsü Haciyev Sokağı'nda bulunan sivillere ait apartman ve evlere isabet etti. Düştüğü noktada büyük çaplı çukur oluşturan füze, 20 evin yıkılmasına neden oldu. Saldırı sonucu sokaktaki tüm evlerde büyük tahribat oluştu. Evlerin enkazındaki çocuklara ait anıların bulunduğu albümler, ayakkabılar, oyuncaklar, kına tepsisi ve elbise gardıropları saldırının acımasızlığını gözler önüne serdi.
UYKUDA YAKALANDILAR
Saldırıya uykuda yakalanan Gence sakinlerine göre, Ermenistan ordusu, kentleri hedef alarak halkı korku ve paniğe sevk ederek kaos ortamı oluşturmayı hedefliyor. Bölge sakinleri, "(11 Ekim saldırısı) İlk saldırı olunca 'Tamam' dedik. Bunlar intikamını aldı, Gence'yi bir daha vurmazlar diye düşündük ancak yanıldık" dedi. Kızı Leman (14) enkaz altında kalan Vefen Rahimova, “Kızım annene lütfen ses ver. Allah’ım balamı (yavrumu) bana bağışla” diye haykırdı. Hüsü Haciyev Sokağı'nda oturan İlham Ebilov, "Tam uykudayken terör saldırısına yakalandık" diye konuştu. Genceli vatandaşlara göre Ermenistan, Azerbaycan'ın bu ilerleyişine karşı sivillerden intikam alıyor.
SANTRALİ HEDEF ALDILAR
Ermenistan ordusunun Mingeçevir kentine attığı füzeler ise Azerbaycan hava savunma güçlerince imha edildi. Azerbaycan Başsavcılığından yapılan açıklamada, 01.00 civarında Mingeçevir'deki hidroelektrik santralinin Ermenistan ordusunca hedef alındığı belirtildi. Açıklamada, füzelerin Azerbaycan hava savunma güçleri tarafından etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
- Ermenistan ordusunun şimdiye kadar hedef aldığı sivil yerleşim yerlerinde 60 kişi yaşamını yitirdi, 270 sivil yaralandı.
Azerbaycan Su-25 düşürdü
Azerbaycan ordusunun, Ermenistan'a ait Su-25 savaş uçağını düşürdüğü bildirildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, dün yerel saatle 11.11'de Cebrail ili yönünde Ermenistan ordusuna ait Su-25 savaş uçağının Azerbaycan askerlerine havadan saldırı girişiminde bulunduğu belirtildi. Açıklamada, uçağın Azerbaycan hava savunma güçlerince vurularak düşürüldüğü kaydedildi. Ayrıca Azerbaycan ordusu, Tovuz'da Azerbaycan mevzileri üzerinde keşif uçuşu yapan Ermenistan'a ait İHA imha edildi.
Ölüm bile ayıramadıErmenistan'ın balistik füzelerle katlettiği 13 sivilden 8'i toprağa verildi. Cenaze töreninde gözyaşları sel oldu. Ölenler arasında yer alan biri 10 aylık, diğeri 1 yaşında 2 kız çocuğu da defnedildi.
Eskerov ailesinin saldırıda hayatını kaybeden 5 ferdi, yakınları tarafından Gence'deki 4 nolu mezarlıkta Azerbaycan bayrağına sarılı şekilde defnedildi. Baba Suluddin Eskerov, oğlu Bahtiyar Eskerov, eşi Sevil Eskerova, kızlar Nigar Eskerova ve henüz 10 aylık olan Narin Eskerova'nın enkaz altından cansız çıkarıldığı belirtildi. Saldırıda annesi Züleyha Şahmezerova’un kucağındayken hayatını kaybeden 1 yaşındaki Medine, annesiyle aynı tabutta defnedildi.
DOĞUM GÜNÜYDÜ
Mezarlıkta bulunan Eskerov ailesinin yakınlarından Vugar Şerifov, "Yarın (bugün) Nigar Eskerova'nın doğum günüydü. 16 yaşına girecekti. Hazırlığı yapıldı ancak bugün defnedildi" dedi. Füzenin müstakil evlerinin üzerine düştüğünü aktaran Şerifov, "Halen şoktayız, 1 kişi değil tam 5 kişi bir aileden bir anda yok oldu" diye konuştu.
GERİDE HATİCE KALDI
Saldırıdan sadece 3 yaşındaki kız çocukları Hatice'nin sağ kurtulduğu belirtildi. Royal'ın yakın akrabası Feride Botanova, "Royal bankacıydı. Geçen hafta Gence'ye yapılan saldırıda birlikte olay yerini ziyaret etmiş, orada hayatını kaybedenler için karanfil bırakmıştık" ifadelerini kullandı.
Füzenin doğrudan üzerine düştüğü evin Royal'ın ailesine ait olduğunu aktaran Botanova, "Maalesef tek bir kızı Hatice sağ kalabildi. Bu ölüm onlara hiç yakışmadı" dedi. Zuleyha'nın annesi Sevinç Ağayeva da kızını son yolcuğuna uğurlarken ayakta durmakta zorlandı.