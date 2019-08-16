Dünya Gerginlik tırmanıyor Keşmirde bir Pakistan askeri öldü
ASYA

Gerginlik tırmanıyor: Keşmir'de bir Pakistan askeri öldü

Gerginlik tırmanıyor: Keşmir'de bir Pakistan askeri öldü

Pakistan, Hint askerlerinin Keşmir'deki kontrol hattında ateş açtığını ve bir Pakistan askerinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Hindistan hükümet, yıllardır Pakistan ile arasında ihtilafa neden olan Keşmir bölgesinin özerkliğini ön gören yasa tasarısını meclise sunarak, kabul ettirmişti. Özerkliği kaldırılan Keşmir'e günlerdir milis güçlerin yığılmasının ardından bölgedeki siyasetçiler ev hapsine alınmıştı.

Haber Merkezi AA
Cammu Keşmir Kontrol Hattı'nda bir Pakistan askeri öldü.
Cammu Keşmir Kontrol Hattı'nda bir Pakistan askeri öldü.

Pakistan, Hint askerlerinin Cammu Keşmir bölgesinde Kontrol Hattı'na açtığı ateşte bir Pakistan askerinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

  • Pakistan ordu sözcüsü Tümgeneral Asif Ghafoor, Twitter hesabında, Buttal kasabasında "bu toprakların bir diğer cesur evladının Kontrol Hattı'nda görev başındayken hayatını kaybettiği" paylaşımını yaptı.

Ghafoor, Pakistan askerinin, Hint güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu yaşamını yitirdiğini söyledi.

Pakistan ve Hindistan arasındaki Cammu Keşmir Kontrol Hattı'nda dün çıkan çatışmada 5 Hint ve 3 Pakistanlı asker ile 2 sivil ölmüştü.

Güvenlik gücü yığdı

Yeni Delhi yönetiminin, 5 Ağustos'ta yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan Anayasa'nın 370'inci maddesini iptal ederek bölgenin özel statüsünü ortadan kaldırmasının ardından Hindistan ile Pakistan arasında gerilim tırmanmaya devam ediyor.

Cammu Keşmir'e binlerce güvenlik gücü de yığan Hindistan, bölgede sıkı güvenlik kısıtlamaları uyguluyor.

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