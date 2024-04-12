Gerilim pompalıyorlar: Katliam sürerken İsrail-İran restleşmesi

Gazze'de 6 ayı aşkın bir süredir soykırım işleyen işgalci İsrail ve en büyük destekçisi ABD, Suriye'nin başkenti Şam'daki İran büyükelçiliğini hedef alan saldırıdan sonra dikkatleri İran üzerine yoğunlaştırıyor. İsrail'in 1 Nisan'da İran'ın Şam Konsolosluğu'nu vurmasının ardından iki ülke arasındaki karşılıklı tehditler artarken ABD yönetimi, müttefiki İsrail'i koruyacağını bildirdi. Saldırının ardından İsrail'den kesin olarak intikam alacağını söyleyen İran tarafı ise henüz bir adım atmış değil. İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in, önceki gün İsrail'in Şam'daki İran konsolosluğuna saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini belirterek, "Kötü rejim bir hata yaptı, cezalandırılmalı ve cezalandırılacak." açıklamasını yapmıştı.

Hamaney'in açıklamalarının hemen ardında işgalci ordu güçleriyle bir araya gelen İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, "Saldırı olması halinde İsrail'in tepkisinin çok etkili olacağını ve düşmana sürprizler hazırladıklarını" söyleyerek gerilimi yükseltme adımı attı. Hamas ile süren esir takası müzakerelerine engeller çıkaran İsrail'in Savaş Kabinesi de dün, İran'ın muhtemel saldırısını gündeme aldığı olağanüstü bir toplantı düzenleme kararı aldı. Son dönemde esir takası müzakereleri konusunda İsrail ile anlaşmazlık yaşadığı söylenen ABD Başkanı Joe Biden da İsrail’in güvenliğini korumak için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarına vurgu yaparak gerilimi körükleyecek bir adım attı. Ayrıca, Washington yönetimi ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Michael Erik Kurilla'yı İsrail'e gönderdi. Kurilla ile birlikte ordu üslerini ziyaret eden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, burada bir F-15 savaş uçağı önünde yaptığı açıklamada, "Bizi vuranı biz de vururuz" diyerek, hava kuvvetleri pilotlarına "bol şans" diledi.