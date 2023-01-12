Dünya Gıda krizi 30 milyondan fazla çocuğu etkiliyor BMden çocukları korumak için eylem çağrısı
AVRUPA

Gıda krizi 30 milyondan fazla çocuğu etkiliyor: BM'den çocukları korumak için eylem çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşları, benzeri görülmemiş gıda ve beslenme krizinden en çok etkilenen 30 milyondan fazla savunmasız çocuğu korumak için acil eylem çağrısında bulundu.

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Haber Merkezi AA
Gıda krizi 30 milyondan fazla çocuğu etkiliyor: BMden çocukları korumak için eylem çağrısı
Arşiv.

Birleşmiş Milletlerden (BM) gıda ve beslenme krizi yaşayan milyonlarca çocuk için acil eylem çağrısı.

BM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, çatışmalar, iklim değişikliği, Kovid-19'un devam eden etkisi, artan yaşam maliyetleri gibi etkenler, milyonlarca çocuğun yetersiz beslenmesine neden olurken, temel sağlık, beslenme ve diğer önemli hizmetler daha az ulaşılabilir hale geliyor.

Dünya genelinde sorunlardan en çok etkilenen 15 ülkedeki 30 milyondan fazla çocuk yetersiz beslenme problemi yaşarken, bunların 8 milyonun yetersiz beslenmenin en ölümcül seviyesinde yaşamını sürdürüyor. Bu durum, çocukların yaşamı, uzun dönemdeki sağlık ve gelişimleri için büyük sorunları beraberinde getiriyor.

  • Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Dünya Gıda Programı ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), çocukların yetersiz beslenme nedeniyle yaşadığı sorunlara ilişkin küresel eylem planı çağrısında bulundu.

Bu plan, Afganistan, Burkina Faso, Çad, Kongo, Etiyopya, Haiti, Kenya, Madagaskar, Mali, Nijer, Nijerya, Somali, Güney Sudan, Sudan ve Yemen gibi bu durumdan en fazla etkilenen ülkelerdeki çocukların yetersiz beslenme ile ilgili problemlerini önlemeyi, tespit etmeyi ve çocukları tedavi etmeyi içeriyor.

Çok sektörlü bir yaklaşımı ele alan bu global plan, anne ve çocukların, gıda, sağlık, su, sanitasyon ve sosyal koruma sistemleri vasıtasıyla anne ve çocukların öncelikli beslenmesindeki eylemlerini destekliyor.

BM kuruluşları, bu krizin bir trajediye dönüşmemesi için "kararlı ve zamanında eylem" ve BM koordinesinde daha fazla yatırım çağrısında da bulundu.

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