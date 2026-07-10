Girit'te korkutan yangın: Tarım arazisinden ormana yayıldı
16:16, 10/07/2026, Cuma
DHA
Girit Adası'nda orman yangını çıktı
Yunanistan’ın Girit Adası'nın Kandiye ilinde orman yangını çıktı. Yangına karadan 45 itfaiye aracı ve havadan bir yangın söndürme helikopteriyle müdahale başlatıldığı belirtildi.
Yunan basını, Girit Adasın’daki Kandiye iline bağlı İni bölgesindeki tarımsal alanda çıkan yangının ormanlık alana sıçradığını duyurdu.
Yangına karadan 45 itfaiye aracı ve havadan bir yangın söndürme helikopteriyle müdahale başlatıldığı belirtildi.
Gündem
Orman yangınlarına ilişkin dikkat çeken paylaşım: Gözümüz her an üzerinizde
Gündem
Bilecik’te orman yangını: Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi
Gündem
Elazığ’da çıkan arazi yangını kontrol altına alındı
Başlıklar :YunanistanGiritorman yangını
Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.