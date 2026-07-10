Girit'te korkutan yangın: Tarım arazisinden ormana yayıldı

Meşhed'de Hamaney izdihamı: Tabuta dokunabilmek için birbirlerini ezdiler

İran'ın eski lideri Ayetullah Ali Hamaney, günler süren cenaze programının ardından Meşhed'de toprağa verildi. Soğutuculu araçtan çıkarılan tabutun etrafında toplanan binlerce kişi, naaşa dokunabilmek için büyük izdiham oluşturdu. Haber: ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybettiği açıklanan İran'ın eski lideri Ayetullah Ali Hamaney'in cenaze programı, İran ve Irak'ta düzenlenen törenlerin ardından Meşhed kentindeki definle sona erdi. Hamaney'in naaşı Tahran, Kum, Necef ve Kerbela'daki törenlerin ardından Meşhed'e götürülerek İmam Rıza Türbesi yakınında defnedildi. Defin öncesinde soğutuculu cenaze aracından çıkarılan tabutun etrafında büyük bir yoğunluk yaşandı. Binlerce kişi tabuta dokunabilmek için birbiriyle yarışırken, güvenlik görevlileri kalabalığı kontrol etmekte zorlandı. Tören boyunca ABD ve İsrail karşıtı sloganlar da atıldı. Hamaney için yaklaşık bir hafta süren cenaze programı boyunca İran ve Irak'ın farklı şehirlerinde milyonlarca kişinin katıldığı törenler düzenlenirken, Meşhed'deki defin töreni de yoğun katılım nedeniyle dikkat çekti.