Türkiye, NATO savunma bankası girişimine katılmıyor
16:15, 10/07/2026, Cuma
DHA
Kanada merkezli bankaya Türkiye katılmayacak.
Türkiye, Kanada merkezli yeni kurulacak Savunma, Güvenlik ve Dayanıklılık Bankası’na (Defence, Security and Resilience Bank-DSRB) katılmama kararı aldı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre; Kanada, Arnavutluk, Belçika, Yunanistan, Letonya, Lüksemburg, Romanya ve Ukrayna'nın katılma taahhüdünde bulunduğu Kanada merkezli bankaya Türkiye katılmayacak. Söz konusu banka, savunma alanında başta KOBİ’ler olmak üzere şirketlere uzun vadeli finansman imkanı sunacak çok taraflı bir banka olarak tasarlanıyor.
Kanada'nın Montreal kentinde icra edilen müzakerelerden sonra Milli Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Savunma Sanayi Başkanlığı'ndan temsilcilerin katılımıyla yapılan değerlendirmeler sonucunda şu aşamada bankaya katılma taahhüdünde bulunmama kararı alındığı öğrenildi.
Dünya
Kanada Başbakanı Mark Carney'e Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın revolver tabanca hediyesi soruldu: Cevabı salonu kahkahaya boğdu
Gündem
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu'dan Avrupa Parlamentosu kararına tepki: 'Hasmane kararı alanları şiddetle kınıyorum'
Gündem
Fuat Oktay'dan NATO Zirvesi mesajı: Kültürel diplomasi başarısıdır
Hayat
NATO Zirvesi'nin gözdesiydi: Yanık Denizli yoğurdunun sırrı ortaya çıktı
Hayat
NATO davetinde Ajda Pekkan sürprizi: Ünlü sanatçının sahne aldığı anlar ortaya çıktı
Gündem
ABD'den Türkiye'ye jet motoru satışında önemli gelişme: Kritik süreç tamamlandı
Başlıklar :türkiyenatosavunma bankasıkanada
Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.