Türkiye, NATO savunma bankası girişimine katılmıyor

Milli Savunma Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre; Kanada, Arnavutluk, Belçika, Yunanistan, Letonya, Lüksemburg, Romanya ve Ukrayna'nın katılma taahhüdünde bulunduğu Kanada merkezli bankaya Türkiye katılmayacak. Söz konusu banka, savunma alanında başta KOBİ’ler olmak üzere şirketlere uzun vadeli finansman imkanı sunacak çok taraflı bir banka olarak tasarlanıyor.

Kanada'nın Montreal kentinde icra edilen müzakerelerden sonra Milli Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Savunma Sanayi Başkanlığı'ndan temsilcilerin katılımıyla yapılan değerlendirmeler sonucunda şu aşamada bankaya katılma taahhüdünde bulunmama kararı alındığı öğrenildi.

Dünya

Kanada Başbakanı Mark Carney'e Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın revolver tabanca hediyesi soruldu: Cevabı salonu kahkahaya boğdu

Gündem

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu'dan Avrupa Parlamentosu kararına tepki: 'Hasmane kararı alanları şiddetle kınıyorum'

Gündem

Fuat Oktay'dan NATO Zirvesi mesajı: Kültürel diplomasi başarısıdır

Hayat

NATO Zirvesi'nin gözdesiydi: Yanık Denizli yoğurdunun sırrı ortaya çıktı

Hayat

NATO davetinde Ajda Pekkan sürprizi: Ünlü sanatçının sahne aldığı anlar ortaya çıktı

Gündem

ABD'den Türkiye'ye jet motoru satışında önemli gelişme: Kritik süreç tamamlandı