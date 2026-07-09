Elazığ’da çıkan arazi yangını kontrol altına alındı
18:23, 09/07/2026, PerşembeG: Güncelleme: 22:54, 09/07/2026, Perşembe
IHA
Ekipler, yangının çıkış sebebiyle ilgili çalışma yaptı.
Elazığ’ın Mollakendi beldesinde otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle bölgedeki bazı ağaçların da zarar gördüğü bildirildi.
Elazığ’da çıkan arazi yangını, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.
Olay, Mollakendi beldesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yapılan çalışmaların ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında, bazı ağaçlar da zarar gördü.
Ekipler, yangının çıkış sebebiyle ilgili çalışma yaptı.
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