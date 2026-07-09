Kayseri’de sigara kaçakçılarına operasyon: Dört kişi gözaltına alındı

Kayseri’de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 250 bin adet makaron ve 20 bin adet kaçak sigara ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2’si tutuklandı, 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ve Teknik-Takip İzleme Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen üç aylık teknik, fiziki takip, saha çalışmaları ve istihbari çalışmalar sonucunda, A.E., (29) K.E., (42) E.A. (27) ve E.A. (29) yakalandı. Çalışmalar sonucu 4 şahıs gözaltına alınırken, operasyonlarda yapılan arama çalışmalarında, 250 bin adet makaron, 20 bin paket kaçak sigara, 175 adet elektronik sigara ve 3 adet elektrikli sigara dolum makinası ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak, adliyeye sevk edilen şahıslardan A.E. ve K.E. çıkarıldıkları mahkemece ‘5607 Sayılı Kanuna Muhalefet’ suçundan tutuklanırken, E.A. ve E.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’nden operasyonla ilgili yapılan açıklamada, "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi.

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