Gizemli Havana Sendromu’nun sebebi bulundu

Küba ve Çin’de 40 ABD’li diplomatın, 2016 ile 2018 tarihleri arasında yaşadığı ‘mide bulantısı, baş ağrısı ve dönmesi’ sebebi açıklanamayan rahatsızlıkların sebebi bulundu. Havana Sendromu olarak adlandırılan gizemli rahatsızlıklara, yönlendirilmiş radyo frekanslarının (mikrodalga enerjisi) sebep olduğu belirtildi.

SEBEBİ BULUNDU

ABD’nin Küba ve Çin’de görevli 40 diplomatı, 2016 ile 2018 tarihleri arasında sebebi tespit edilemeyen bir dizi rahatsızlık yaşadı. Bu rahatsızlıkların başında ‘mide bulantısı, baş ağrısı, yüksek ses duyumu, kafatasında baskı, dengesiz yürüme, görme bozukları ve baş dönmesi’ geliyordu. ABD Ulusal Bilimler Akademisi, diplomatların yaşadığı gizemli rahatsızlıkların nedenini araştırdı ve ilk olarak Havana’daki ABD’li diplomatlarda 2016 yılında görüldüğü için Havana Sendromu olarak tanımlanan rahatsızlıkların gizemini çözdü.

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DARBELİ RADYO FREKANS ENERJİSİ

ABD Ulusal Bilimler Akademisi yaptığı araştırma sonucunda yayınladığı raporunda, Havana Sendromu’na, yönlendirilmiş radyo frekansının (mikrodalga enerjisi) yol açtığı ifade edildi. Ulusal Bilimler Akademisi raporunda rahatsızlıklar için "yönlendirilmiş, darbeli radyo frekansı enerjisinin etkileriyle tutarlı göründüğünü" söyledi. Raporda, diplomatların bu enerjiye nerde ve nasıl maruz kaldıkları belirtilmedi.