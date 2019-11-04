Dünya Gözaltı sayısı 8 oldu İngilterede bir tırın arkasında 39 ceset bulunmuştu
AVRUPA

Gözaltı sayısı 8 oldu: İngiltere'de bir tırın arkasında 39 ceset bulunmuştu

Gözaltı sayısı 8 oldu: İngiltere'de bir tırın arkasında 39 ceset bulunmuştu

İngiltere'nin Essex kentinde bir tırın arkasında çoğu Vietnamlı olduğu düşünülen 39 kişinin ölü bulunmasıyla ilgili Vietnam'da 8 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Haber Merkezi AA
İngiltere'de bir tırdan 39 ceset çıkarıldı.
İngiltere'de bir tırdan 39 ceset çıkarıldı.

Olayın yaşandığı Nghe An bölgesi Emniyet Müdürü Nguyen Huu Cau'nun, Vietnam polisinin dün 8 kişiyi gözaltına aldığını açıkladığını duyurdu.

  • Cau, "Şüphelilerden öğrendiklerimizden yola çıkarak, insanları İngiltere'ye yasa dışı yollardan sokan bu çetelerle mücadele etmek ve bu çeteleri ortadan kaldırmak için soruşturma açacağız. Şu an yapılabilecek en iyi şey, olayın sonuçlarıyla ilgini gerekeni yapmak ve yakınlarının cansız bedenlerini alan ailelere yardım etmek" ifadelerini kullandı.

Vietnamlı emniyet yetkilileri gözaltına alınan 8 kişinin denizaşırı göçmen kaçakçılığıyla suçlandıklarını söyledi. Olayla ilgili daha önce de 2 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Vietnamlı diplomat ve polislerin de İngiltere'deki meslektaşlarıyla bir araya gelmek üzere hafta sonu ülkeden ayrıldığı belirtildi.

İngiltere'de bir TIR'ın içerisinde 39 ceset bulundu
OYNAT 01:07
İngiltere'de bir TIR'ın içerisinde 39 ceset bulundu
İngiltere'nin Essex bölgesi polisinden yapılan açıklamada, ihbar üzerine Waterglade sanayi sitesindeki bir kamyonda 39 ceset bulunduğu bildirildi. Polis, kamyonun Kuzey İrlandalı 25 yaşındaki erkek sürücüsünün gözaltına alındığını açıkladı. Aralarında 10'lu yaşlarında bir çocuğun da bulunduğu kurbanların kimliklerinin tespitine yönelik çalışma başlatıldığı bildirildi.

Essex'de ölü bulunan 39 kişi

İngiliz polisi, 23 Ekim sabahı aldığı ihbar üzerine gittiği sanayi sitesinde bir tırın arkasındaki konteynerde 39 ceset bulmuştu.

  • Belçika makamları, konteynerin Zeebrugge Limanı'na 22 Ekim'de yerel saatle 14.49'da ulaştığını ve aynı gün gemiyle İngiltere'ye doğru yola çıktığını bildirmişti.

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Olayın meydana geldiği gün yapılan ilk açıklamalarda, 8'i kadın 39 kişinin Çinli olduğu duyurulsa da ailelerin beyanları çerçevesinde kurbanların büyük çoğunluğunun Vietnamlı olabileceği belirtilmişti.

Tırın sürücüsü Maurice Robinson, 39 kişiyi öldürme ve göçmen kaçakçılığı suçlamalarıyla 28 Ekim'de tutuklanmıştı.

Konuyla ilgili İrlanda'nın başkenti Dublin'de gözaltına alınan 22 yaşındaki Eamonn Harrison'a da çıkarıldığı mahkemede, 39 kişiyi öldürme, göçmen kaçakçılığı, göç yasalarını ihlal ve para aklama dahil toplam 41 suç yönetilmiş ve Harrison, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

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