Dünya Granadada yapılan kazıda Endülüs Müslümanlarına ait yüzlerce insan kalıntısı bulundu
AVRUPA

Granada'da yapılan kazıda Endülüs Müslümanlarına ait yüzlerce insan kalıntısı bulundu

İspanya'nın güneyinde yer alan ve yüzyıllarca Müslümanlara ev sahipliği yapan Endülüs bölgesinde yürütülüyordu. Kazı çalışması esnasında, Endülüs İslam devrinin son dönemlerine ait olduğu düşünülen yüzlerce insan kalıntısına rastlandı.

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Haber Merkezi AA
​Granadada yapılan kazıda Endülüs Müslümanlarına ait yüzlerce insan kalıntısı bulundu
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Granada kent merkezindeki bir arsada yapılan kazıları yürüten ekibin başındaki arkeolog Dr. Amjad Suliman, 18 Ekim 2021'de 1000 metrekarelik bir alanda başlattıkları kazı sonrasında 5 toplu mezar ve 600 kadar insan iskeleti bulduklarını söyledi.

Suliman, tarihi kaynaklar ve yürüttükleri arkeolojik çalışmalarda Endülüs İslam döneminde Sahl Ben Malik (12. yüzyıldaki bir alim ve Endülüs şairi) adıyla, dönemin Avrupa'daki en büyük Müslüman mezarlığının Granada'da olduğunu bildiklerini aktararak, bu topraklarda kazılan her yerin altından Endülüs İslam dönemine ait kalıntıların çıktığını vurguladı.

''Her cinsiyetten insan kemiği bulduk''

Kazı çalışmalarında Orta Çağ'a kadar gelen bulgulara ulaştıklarını ifade eden Suliman, "Tarihte yaşananlar ve yer darlığından alt alta üst üste her yaştan her cinsiyetten insan kemiği bulduk ve yüzlercesini belgeledik. Dönemin Müslümanları, zorla Hristiyanlaştırmaya karşı kendi kimliklerini gizleyerek mezarlarına konulması için kefenlerinin yanına bir ölüm kartı bırakıyorlardı. Kazılarda bundan da parçalar bulduk." dedi.

Mevcut yasalar gereği kentte yapılan her kazıda en az 2 kişilik arkeolog heyeti bulundurulmasının zorunlu olduğunu anlatan Suliman, Endülüs İslam döneminde Hristiyanların eline geçen son şehrin Granada olmasından dolayı buradaki Müslüman kayıplarının çok daha fazla olduğunu kaydetti.

Granada'nın 1492'den sonra zorla Hristiyanlaştırıldığını, bunu kabul etmeyen Müslüman ve Yahudilerin sürgün edildiğini hatırlatan Suliman, şöyle devam etti:

"1501'de Katolik Krallar aldıkları kararla, Müslüman mezarlıklarındaki taşların o dönem inşa edilen başta dini olmak üzere birçok yapıda kullanılması talimatını verdi. Günümüzde El Hamra Sarayı'nın bazı duvarlarında veya San Jeronimo Manastırı'nda bu mezar taşlarını görebiliyoruz."

"Amacımız gerekli analizlerin yapılıp kalıntıların Müslüman mezarlığına gömülmesi"

Granada Ulu Cami Vakfı Başkanı Umar del Pozo da Granada'da bu zamana kadar farklı yerlerdeki kazılarda Müslümanlara ait çok sayıda insan kalıntısı bulunduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şimdi ise şehir merkezinde bunlara ulaşıldı. Bu zamana kadar ortaya çıkartılan insan kalıntıları, Granada Kültür Müdürlüğü deposunda bekletiyordu ancak bu yeni buluşta antropolojik analizler için kemikleri biz almak istiyoruz. Daha sonra bu kemikleri Müslüman mezarlığına götürüp orada defin işlemini yapmak istiyoruz. Uzun bir süreç ve önemli bir finansman gerekiyor. Amacımız gerekli analizlerin yapılıp kalıntıların Müslüman mezarlığına gömülmesi."

Dünya tarihini değiştirecek keşif: Bilim insanları şaşkın
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Atapuerca’da 30 Haziran’da bulunan ilk insan türüne ait yüz parçalarının araştırılmasına devam edilse de bilim insanları bu fosillerin en az 1 milyon 400 bin yıllık olduğu ve Avrupa kıtasında şimdiye kadar ortaya çıkarılan en eski insan fosili olduğunu belirtiyor.
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Arkeolog Aurora Martin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, \"Çok yeni olmasından dolayı sevincimiz ve heyecanımız halen çok fazla. 1 milyon 400 bin yıl öncesinden bahsediyoruz. Bulunan parçaların hangi ilk insan türüne ait olduğunu henüz bilmiyoruz. Ama Avrupa’da insan tarihinin yeniden yazılmasına yardımcı olacak bir buluş.\" dedi.
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Martin, şunları söyledi:

\"İlk insan türünün Afrika’da olduğu inkar edilmez bir şey ama kısa bir süre öncesine kadar genel kanı Afrika’dan çıkışlarının çok geç olduğu yönündeydi. Atapuerca’da ortaya çıkan kalıntılar, Afrika’dan Avrupa’ya gelişin daha önce olduğunu gösterdi. 1994’e kadar Avrupa’daki ilk insan türlerinin 500 bin yıl öncesine ait olduğu düşünülüyordu. Şu anda 1 milyon 400 bin yıl öncesini konuşuyoruz. Yani neredeyse 1 milyon yıl geriye gittik. Bu çok önemli.\"
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Şimdilerde Paleolitik Çağ'a (Eski Taş Çağı) ilişkin çalışmaların altın çağını yaşadığını ifade eden İspanyol Arkeolog, \"Biz her zaman teorilere göre hareket ediyoruz. Gerçeği aramaya değil sorulara cevap bulmaya çalışıyoruz. Yeni teknolojilerin yardımıyla eski insan türlerine ait tüm yeni bulgular bize yeni sorular getiriyor.\" diye konuştu.
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Atapuerca’nın 19. yüzyıl sonlarında bölgede inşa edilmek istenen bir demir yolu çalışması sırasında ortaya çıktığını, ilk kazıların ise 1976'da başladığını anlatan Martin, bu zamana kadar Avrupa kıtasında bulunan en eski insan fosilinin bölgede 2007’de çıkartılan ve 1 milyon 200 bin yıllık olduğu belirlenen bir mandibula (alt çene) olduğunu kaydetti.
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Mevcut durumda Atapuerca'da 10 farklı kazı alanı olduğunu, bunlardan 3'ünde çalışmaların devam ettiğini ifade eden Martin, bu bölgedeki kazıların çok uzun yıllar devam edeceğini vurguladı.
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Yeni çıkartılan ve 1 milyon 400 bin yıllık olduğu söylenen yüz parçalarının, 15 yıl önce bulunan mandibulanın yakınlarında ve yaklaşık 2 metre kadar altında bulunduğu belirtiliyor.
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Avrupa'da tarih öncesi yaşayan insanlar açısından en zengin arkeolojik alanlardan birine sahip Atapuerca’da insan tarihini aydınlatmaya yönelik son yıllarda atılan “dev adımlar” dünya çapında ilgi çekerken, bilim insanları bulunan yeni yüz parçalarını görmek için yarışıyor.
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Dünya Mirası kabul edilen Atapuerca’dan 2000'de çıkartılan eski taş çağına ait insan ve hayvan fosilleri Burgos kentindeki müzede sergileniyor.
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Dünya tarihini değiştirecek keşif: Bilim insanları şaşkın
İspanya'nın kuzeyindeki Burgos kenti yakınlarındaki Atapuerca arkeolojik kazı alanında haziran sonunda bulunan ve 1 milyon 400 bin yıl öncesine ait olduğu tahmin edilen eski insan ata fosili, Avrupa'da bilim insanlarını heyecanlandırdı.

Hepsi cesedin yanından çıktı: Böylesiyle daha önce karşılaşmadık
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Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda, Doç. Dr. Halil Tekin başkanlığında, 5 üniversitede görevli arkeolog ve bilim insanlarından oluşan 15 kişilik ekiple yürütülen kazı çalışmaları devam ediyor.
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Eski yerleşim yeri olan Domuztepe'deki mezarda hocker (bacakları karına doğru çekik, bir yana yatırılmış) pozisyonunda iskelet bulundu.
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\"Böylesi bir mezarla karşılaşmamıştık\"

Doç. Dr. Tekin, \"Saptamış olduğumuz bu iskelet, erişkin olduğunu tahmin ettiğimiz bir bireye ait. Geç neolitik döneme dair bir mezar olması bakımından bizim için önemli çünkü biz 2014 yılından bu yana kazdığımız hiçbir alanda böylesi bir mezarla karşılaşmamıştık.
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Basit bir toprak gömü şeklinde karşınıza çıkıyor. Şu ana kadar henüz bir arkeolojik bir bulgu yanında yok. Arkeolojide hocker dediğimiz tarzda gömülmüş. Yön olarak baktığımızda kuzeydoğu-güneybatı istikametinde görülüyor ama yine ölü gömme ile ilgili bizim için son derece değerli olan bir başka bulgu da yanında küçükbaş hayvanlara ait kemiklerin olmasıdır.
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Bu da ölü yemeğinin varlığına işaret etmekte; yani ölümünden sonra geride kalanların bir ölü yemeği düzenlediğini ve arta kalan kemikleri düzenli bir şekilde mezarın içerisine bıraktığını gösteriyor ki bu da sonraları özellikle Anadolu ve Yakın Doğu'da pek çok yerde gördüğümüz geleneğin erken örneklerinden birisi olarak karşımıza çıkıyor.\"
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Tekin, iskeletin günümüzden 7500-7600 yıl öncesine ait olduğunun değerlendirildiğine işaret ederek, \"Tabii ki karbon 14 sonuçları henüz elimizde değil ama arkeolojik bulgulardan yola çıktığımızda günümüzden 7500-7600 yıl öncesinden söz ediyoruz. Milattan önce 5600-5500 yıllarına indirgediğini söyleyebiliriz.\" dedi.
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Üst üste çok farklı ve özelliklere sahip yerleşimlerden oluşan höyükte aslında bölge için karakteristik denilecek bir iskan planlaması ve anlayışının söz konusu olduğunu ifade eden Tekin, ortaya çıkarılan mimari yapıların söz konusu coğrafyada çekirdek aile yapısının yaygın olduğunu gösterdiğini dile getirdi.
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Domuztepe'deki kazılar sadece Türkiye için değil, Yakın Doğu için de önemli bilgi kaynağı.
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Hepsi cesedin yanından çıktı: Böylesiyle daha önce karşılaşmadık
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde yürütülen kazı çalışmalarında 7 bin 600 yıl öncesine ait olduğu değerlendirilen kadın iskeleti bulundu. İskeletin yanında gömülü halde bulunanlar ekipleri harekete geçirdi.

Toprağın altından saray çıktı: Türkiye'de bulundu herkes seferber oldu
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1220’li yıllarda Anadolu Selçuklu Hükümdarı Aleaddin Keykubat tarafından yaptırılan Keykubadiye Sarayı’nda kazı çalışmaları sürüyor.
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Çalışmalar hakkında bilgi veren Kazı Başkanı Prof. Dr. Ali Baş, “Biz 2022 yılı çalışmalarına haziran ayında başladık. Haziranda başladığımız kazı sürecinde, geçen sene bu alanda bazı çalışmalar yürütmüştük. Bu sene hem burada hem de alanda bulunan dört kemerli yapı diye tanımladığımız yapının etrafında çalışmalar sürdürdük.
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Belli bir zaman sonra tonozlu yapı etrafında çalışmalara hız kazandırdık. Bu alan bizim için önem kazandı. Ortaya çıkan mekanlar, veriler ve bulgular bize buradaki düzenlemenin çok daha iyi bir fikir verebileceğini göstermişti. Buna bağlı olarak da bu yapının etrafında çalışmaları sürdürüyoruz.
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Bu tonozlu yapı çok harap durumda bir yapı. Bu yapının restorasyonuna yönelik de çalışma yapmak adına bu yapının etrafının açılmasını tercih ettik. Bu sene kazı sonuna kadar burada olacağız. Tonozlu yapı çevresinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.
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Tonozlu yapının ön ve arka tarafındaki çalışmalarda ortaya çıkan verilerin alanla ilgili önemli yorumlamalara sevk ettiğinin altını çizen Baş, “Bazen de birçok farklı döneme ait duvarların ortaya çıkması ‘acaba’ sorusunu da gündeme getiriyor.
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Burada özgün Selçuklu dönemi sonrasında da belli bölümlerde çok daha fazla tahribatın ve oynamanın olduğunu görüyoruz. Buna bağlı olarak da mekanların, duvarların, döşemelerin ve zeminlerin farklı dönemlere ait olduğunu söyleyebiliriz. Bu dönemleri tespit etmemiz çok fazla mümkün değil.
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Tarihlendirme açısından biraz sıkıntımız var ama büyük bir ihtimalle kesintili de olsa buradaki yerleşimin 20. yüzyıl başlarına kadar devam ettiği, daha sonrasında da şeker fabrikasının lojmanlarının buraya inşa edildiğini biliyoruz. Tahribatın boyu çok fazla. Buna bağlı olarak da ortaya çıkan veriler çok küçük parçalar halinde elimize geçiyor. Sağlam olarak çok fazla örnekle karşılaşmıyoruz. Buna rağmen Selçuklu döneminin o saray yaşantısı ile ilgili olarak bu küçük buluntular bize çok önemli veriler sunmaktadır. Bize desteklerini esirgemeyen Kayseri Şeker Fabrikası ve yerel yönetimlere teşekkür ederim” şeklinde konuştu.
Toprağın altından saray çıktı: Türkiye'de bulundu herkes seferber oldu
Anadolu Selçuklu döneminin ünlü saraylarından biri olan Kayseri'deki Keykubadiye Sarayı'nda kazı çalışmaları sürüyor. Kazı Başkanı Prof. Dr. Ali Baş başkanlığında devam eden çalışma, alanda ortaya çıkan tonozlu yapının etrafında yoğunlaştı. Kayseri Şeker Fabrikası içerisinde bulunan Şeker Gölü'nün yanındaki Keykubadiye Sarayı'ndaki çalışmalarda Anadolu Selçuklu döneminin saray yaşantısı ile ilgili bulgular da ortaya çıkıyor.

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