Dünya Grev ve hasta yoğunluğu peş peşe geldi İspanyada sağlık hizmetleri felce uğradı
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Grev ve hasta yoğunluğu peş peşe geldi: İspanya'da sağlık hizmetleri felce uğradı

İspanya'da maaş artışı ve çalışma şartları gibi sebeplerden ötürü başlatılan grev ve solunum yolu enfeksiyonlarına bağlı hasta sayısındaki artış, hastanelerde aşırı yoğunluk yaşanmasına ve sağlık hizmetlerinin aksamasına sebep oldu. Hastaların bazıları yoğunluktan dolayı hastane koridorlarında günlerce beklemek zorunda kaldı.

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Haber Merkezi AA
Grev ve hasta yoğunluğu peş peşe geldi: İspanyada sağlık hizmetleri felce uğradı​
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Başkent Madrid'de maaş artışı, çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve personel alımı taleplerinin özerk yönetim hükümeti tarafından karşılanmadığı gerekçesiyle 21 Kasım'da başlattıkları süresiz greve Noel döneminde ara veren aile ve ambulans hekimleri, bugün itibarıyla yeniden iş bıraktı.

Benzer şekilde Katalonya, Valensiya, Extremadura, Endülüs, Navarra ve Aragon özerk yönetimlerinde de doktorlar ocak içinde greve gitme kararı aldıklarını duyurdu.

Bazı sağlık merkezlerinde hastaların 3-4 gün koridorlarda beklediği, acil servislerde aşırı yoğunluklar olduğu belirtiliyor.

İspanya'da sağlık çalışanlarının grevi
İspanya'da sağlık çalışanlarının grevi

San Sebastian de los Reyes Prenses Sofia Hastanesi Acil Servis Müdür Yardımcısı Maria Jesus Escobar, İspanyol resmi televizyonu TVE'ye verdiği demeçte, "Yaşlı ve durumu ağır hastaları koltuklarda yatırıyoruz çünkü yeterli sayıda yatak yok. Geçen salı acile 79 hasta geldi. Bunlardan 46'sının yatışı gerekiyordu ve sadece 5 doktorumuz vardı. Bazı hastalar servise yatış yapabilmek için 3 gün koridorda bekliyor." şeklinde konuştu.

Sendikalar grev tarihi açıklamaya devam ediyor

Madrid'deki La Paz Hastanesinin çalışanları da 32 yataklı serviste 49 hastanın, 34 kişilik hasta kabul odasında da 62 kişinin beklediğinden şikayetçi oldu.

Toledo Üniversite Hastanesi Acil Servis bölümünde ise 63 hastanın yatış için 72 saattir beklediği bildirildi.

İspanya'da doktorların bağlı olduğu sendikaların açıkladığı takvime göre, Valensiya'da 17-18 Ocak, Endülüs'te 20 Ocak, Aragon'da 23-24 Ocak, Katalonya'da 25-26 Ocak, Extremadura'da 26-27 Ocak ve 30 Ocak'tan itibaren her pazartesi grev yapılacak. Navarra'da ise 1 Şubat'ta iş bırakacak sağlık çalışanlarının grev için diğer bölgelerde de tarih belirleme çalışmaları yaptığı belirtiliyor.

Diğer yandan İspanya Sağlık Bakanı Carolna Darias, grevin durdurulması için sendikalara ve özerk yönetim hükümetlerine diyalog çağrısında bulundu.

Darias ayrıca, ABD'de hızla yayılan ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerine de gelen Kovid-19'un alt varyantı "Kraken"e karşı halkı uyararak, özellikle yaşlılara Kovid-19 aşısı hatırlatma dozu yaptırmaları tavsiyesinde bulundu.

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