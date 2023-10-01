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Dünya

Gucci’nin Ermeni mankeni Armine Harutyunyan terör örgütü Voma’ya katıldı

Karabağ'da gerçekleştirilen 'anti terör operasyonu' ile silah bırakan Ermeni silahlı çeteler bölgede yeni provokasyonların ve saldırı girişimlerinin peşinde. Aldıkları yenilgiyi hazmedemeyen Ermeni terör örgütleri silahlanmaya devam ediyor. Söz konusu silahlanmaya ise moda markası Gucci'nin reklam yüzlerinden Ermeni model Armine Harutyunyan da dahil oldu. Terör örgütü VoMa'ya katılan Harutyunyan, örgütün kanalına verdiği röportajında Azerbaycan'a saldıracaklarını söyledi.

Semih Bozkuş
18:28 . 1/10/2023 Pazar
Yeni Şafak
Ermeni model Armine Harutyunyan

Ermeni model Armine Harutyunyan

İkinci Karabağ savaşıyla Azerbaycan tarafından büyük bir yenilgiye uğratılan Ermenistan, bölgede tansiyonu yükseltecek adımlar atmayı sürdürdü.

Batı'ya ve Rusya'ya güvenen Ermenistan'ın bölgedeki provokasyonlarını artırması sonucu Azerbaycan 19 Eylül'de "Dağlık Karabağ bölgesinde anayasal düzeni tesis etmek amacıyla" anti terör operasyonu başlattı.



Başlatılan operasyon 24 saatte başarıyla tamamlandı ve Ermeni silahlı çeteler Karabağ'dan çekileceklerini açıkladı.

Başarılı operasyonla Karabağ'a huzur ve sükunet kısa sürede hakim olmaya başlarken yenilgiyi hazmedemeyen Ermenistan silahlı çeteleri ise yeni bir hazırlık peşinde.

İtalyan ve Fransız sahipli moda markası Gucci'nin reklam yüzlerinden Ermeni model Armine Harutyunyan, terör örgütü VoMa'ya katıldı.

Elinde silahıyla atış eğitimi aldığı görülen Harutyanyan, terör örgütü VoMa'nın kanalına verdiği röportajında Azerbaycan'a saldıracaklarını söyledi.

Öte yandan içerisinde PKK'lı ve Asala'lı teröristlerin de bulunduğu örgüt, 'Azerbaycan'la alışılmadık bir mücadeleye hazırlanıyoruz' söyleminde bulunarak yeni provokasyonların ve saldırı girişimlerinin de sinyalini verdi.



#Armine Harutyunyan
#Terör Örgütü
#VoMa
#Ermeni Silahlı Çeteler
#Karabağ
27 dakika önce
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