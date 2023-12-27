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Dünya

Günde 106 çocuk öldürüyor

Terör devleti İsrail, Gazze’de 82 gündür aralıksız bombardımana devam ederken abluka altındaki şerit çocuklar için tam bir mezarlığa döndü. İsrail ordusu Gazze’ye 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda günde en az 106 Filistinli çocuğu öldürdü. Son 24 saatte 250'den fazla Filistinli İsrail saldırılarında hayatını kaybetti.

04:00 - 27/12/2023 Wednesday
Güncelleme: 01:37 - 27/12/2023 Wednesday
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Terör devleti İsrail Gazze’de aralıksız bombardımana devam ederken, abluka altındaki şerit çocuklar için tam bir mezarlığa döndü. Gazze’deki hükümetin Medya Ofisi’nden yapılan açıklamada, İsrail’in Gazze’ye 80 gündür sürdürdüğü saldırılarda 8 bin 500 çocuk ve 6 bin 300 kadının öldürüldüğü, bu istatistiğe göre ortalama her gün 106 çocuğun katledildiği ifade edildi. Ayrıca, 103 gazetecinin İsrail saldırılarında hayatını kaybettiğine dikkati çekildi. Öte yandan Gazze Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, 7 Ekim’den bu yana İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısının 20 bin 915’e, yaralı sayısının da 54 bin 918’e yükseldiğini kaydetti.



#Gazze
#Soykırım
#Filistin
#İsrail
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