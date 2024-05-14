Güney Afrika'da bina çöktü: Ölü sayısı 32'ye yükseldi

Olaya ilişkin yürütülen geniş çaplı soruşturmanın "bu tür felaket olaylarına yol açan temel nedenleri ve faktörleri anlamak açısından" hayati önem taşıdığına değinen Zikalala, gelecekte benzer felaketlerin yaşanmaması için gereken önlemleri alacaklarını söyledi.