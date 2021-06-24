Dünya Güney Afrikada kripto para skandalı İki kardeş 3,6 milyar dolarlık Bitcoin ile ortadan kayboldu
AFRİKA

Güney Afrika’da kripto para skandalı: İki kardeş 3,6 milyar dolarlık Bitcoin ile ortadan kayboldu

Afrika kıtasının en büyük kripto para platformu Africrypt’in sahibi olan 17 ve 20 yaşlarındaki Ameer ve Raees Cajee, borsadaki kullanıcıların 3,6 milyar dolarlık Bitcoin'i ile birlikte kaçtı. Africrypt işlemlerini inceleyen uzmanlar, kullanıcıların hesaplarındaki Bitcoinlerin hesaplarından yasadışı şekilde transfer edildiğini ve ciddi varlık parçalanması nedeniyle Bitcoinlerin izlenemez hale getirildiğini tespit etti.

Haber Merkezi İHA
Güney Afrika’da kripto para skandalı: İki kardeş 3,6 milyar dolarlık Bitcoin ile ortadan kayboldu
Ameer Cajee ve Raees Cajee

Afrika kıtasının en büyük kripto-para platformu Güney Afrika merkezli Africrypt, geçtiğimiz nisan ayında faaliyetlerini durdurmuş, Africrypt’in sahibi olan iki kardeş 17 yaşındaki Ameer Cajee ve 20 yaşındaki Raees Cajee ise “hack” kurbanı olduklarını iddia etmişti. Şirket tarafından yapılan açıklamada, "Müşterilerin yasal yollara başvurmaları anlaşılabilir. Ancak bunun yalnızca iyileşme sürecini geciktireceğini kabul etmelerini rica ediyoruz” ifadelerini yer verilmişti.

BİTCOİNLER İZLENEMEZ HALE GETİRİLDİ

Açıklamanın ardından birçok yatırımcılar dava açmaktan vazgeçerken, iki kardeşin 3,6 milyar dolar değerinde Bitcoin ile ortadan kaybolduğu ortaya çıktı. Africrypt işlemlerini inceleyen uzmanlar, kullanıcıların hesaplarındaki Bitcoinlerin hesaplarından yasadışı şekilde transfer edildiğini ve ciddi varlık parçalanması nedeniyle Bitcoinlerin izlenemez hale getirildiğini tespit etti.

DÜNYA GENELİNDE KRİPTO PARA DOLANDIRICILIĞI 432 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Güney Afrika’daki yasal boşluk, Africrypt davasının resmi olarak soruşturulmasını engelliyor. Cajee kardeşlerin de İngiltere’ye kaçtığına inanıldığı için davanın kısa sürede sonuçlanması beklenmiyor. CipherTrace araştırma şirketi tarafından hazırlanan bir rapora göre, bu yılın nisan ayı sonuna kadar kripto para hırsızlıkları, hackleri ve benzeri dolandırıcılıkların toplam maliyeti 432 milyar dolara ulaştı.

Öte yandan Güney Afrikalı kardeşlerin kripto para vurgunu akıllara Türkiye merkezli kripto para borsası olan Thodex’in sahibi Fatih Özer’i akıllara getirdi. Thodex’in faaliyetlerinin durması üzerine Özer hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘Nitelikli dolandırıcılık’ suçundan soruşturma başlatılmıştı. Özer, vurgununa ardından yurtdışına kaçmıştı.

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