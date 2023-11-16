Güney Afrika'dan UCM'ye başvuru: İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları soruşturulsun

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa
Ramaphosa, Katar'a düzenlediği resmi ziyaret kapsamında basına yaptığı açıklamada, İsrail hükümetinin eylemlerinin UCM tarafından soruşturulmaya müsait olduğuna dikkati çekerek, "Orada savaş suçları işlendiğine inandığımız için (UCM'ye) başvuruda bulunduk." dedi.
Güney Afrika 6 Kasım'da Tel Aviv'deki tüm diplomatlarını istişare için geri çekmişti. Geçen hafta ise İsrail'in Pretorya Büyükelçisi Eliav Belotsercovsky, Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığına çağrılmıştı.