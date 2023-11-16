Güney Afrika'dan UCM'ye başvuru: İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları soruşturulsun

Filistin meselesinde çözümün iki devletli bir yapıdan geçtiğine inandıklarını belirten Ramaphosa, "Artık bir toplama kampına dönüşen Gazze'de şu anda bir soykırım yaşanıyor. Güney Afrika olarak, özellikle hastanelere karşı gerçekleştirilen operasyonlara karşı tavrımızı çok açık bir şekilde ifade ettik." diye konuştu.