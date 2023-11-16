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Dünya

Güney Afrika'dan UCM'ye başvuru: İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları soruşturulsun

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının soruşturulması için Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) başvuruda bulunduklarını bildirdi.

07:04 - 16/11/2023 Perşembe
AA
Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa

Ramaphosa, Katar'a düzenlediği resmi ziyaret kapsamında basına yaptığı açıklamada, İsrail hükümetinin eylemlerinin UCM tarafından soruşturulmaya müsait olduğuna dikkati çekerek, "Orada savaş suçları işlendiğine inandığımız için (UCM'ye) başvuruda bulunduk." dedi.


Filistin meselesinde çözümün iki devletli bir yapıdan geçtiğine inandıklarını belirten Ramaphosa, "Artık bir toplama kampına dönüşen Gazze'de şu anda bir soykırım yaşanıyor. Güney Afrika olarak, özellikle hastanelere karşı gerçekleştirilen operasyonlara karşı tavrımızı çok açık bir şekilde ifade ettik." diye konuştu.

Güney Afrika 6 Kasım'da Tel Aviv'deki tüm diplomatlarını istişare için geri çekmişti. Geçen hafta ise İsrail'in Pretorya Büyükelçisi Eliav Belotsercovsky, Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığına çağrılmıştı.






#Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM)
#Güney Afrika Cumhuriyeti
#İsrail-Filistin çatışması
38 dakika önce
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