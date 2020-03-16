Güney Amerika ülkesinde 'Ulusal Acil Durum' ilan edildi

Spor

Derbiyi dünya izledi

Koronavirüs nedeniyle Avrupa başta olmak üzere dünyanın bir çok bölgesinde ligler dururken, Galatasaray-Beşiktaş derbisine yurt dışından ilgi büyük oldu. Seyircisiz oynanan ve golsüz beraberlikle sona eren derbi tüm dünyada 100’den fazla ülkede naklen yayınlandı.