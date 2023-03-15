Güney Amerika'da 'kaçak bakan' krizi: Sınır dışı ettiler

Dışişleri Bakanlığı, Arjantin'in Kito Büyükelçisi Gabriel Fuks'un sınır dışı edildiğini ve Buenos Aires'teki Ekvador Büyükelçisi Xavier Monge'nin de istişarelerde bulunmak için ülkeye çağrıldığını duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı, Arjantin'in Kito Büyükelçisi Gabriel Fuks'un sınır dışı edildiğini ve Buenos Aires'teki Ekvador Büyükelçisi Xavier Monge'nin de istişarelerde bulunmak için ülkeye çağrıldığını duyurdu.

Dışişleri Bakanı Juan Carlos Holguin basın açıklamasında, eski Bayındırlık Bakanı Maria de los Angeles Duarte'nin yolsuzluktan mahkum olduğunu hatırlatarak, eski bakanın hapse girmemek için 2 yılı aşkın süre Büyükelçi Fuks'un konutunda yaşadığını söyledi. Ekvador'da rüşvet suçlamasından 8 yıl hapse çarptırılan eski Bakan Duarte, Ağustos 2020'den bu yana yaşadığı Kito'daki Arjantin Büyükelçiliği'nden ayrılarak Venezuela'ya sığınmıştı.

Arjantin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, büyükelçiliğin diplomatik konutunda kalan Duarte'nin Venezuela'ya gittiği belirtilerek, "Bayan Duarte, şu anda Karakas'ta ve neden böyle bir karar aldığını bizimle paylaşmadı. Oğlunun yanına gittiğine dair bir bilgi yok. Duarte'nin kısa vadede Arjantin'e seyahat etmek gibi niyeti de yok" ifadesine yer verilmişti.