Güney Çin Denizi'nde gerilim: Filipinler iki gemisine Çin'e ait gemilerin çarptığını duyurdu

Filipinler, tartışmalı sulardaki iki gemisine Çin'e ait gemilerin çarptığını duyurdu
Batı Filipin Denizi Ulusal Görev Gücü (NTF-WPS) tarafından yapılan açıklamada, çarpışmaların, Spratly Adaları yakınındaki İkinci Thomas Sığı'nda yaşandığı belirtildi.
Çarpışmaların "şiddetle" kınandığı açıklamada, Çin'in Sahil Güvenlik gemisinin "tehlikeli, sorumsuz ve yasa dışı” eyleminin, "mürettebatın güvenliğini tehlikeye attığı" ifade edildi.
ABD'nin Manila Büyükelçisi MaryKay Carlson da X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, ABD'nin Çin'in söz konusu eylemlerini "kınadığını" belirtti.
Filipinler, 4 Ekim'de, Çin'e ait sahil güvenlik gemilerinin engellemelerine rağmen ve bu gemiler tarafından oluşturulan ablukayı aşarak bölgedeki Filipin kuvvetlerine ikmal malzemeleri teslim etmeyi başardığını duyurmuştu.
- Güney Çin Denizi anlaşmazlığı
Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin İkinci Dünya Savaşı'nın ardından bağımsızlıklarını kazanmasından bu yana egemenlik ihtilaflarına konu oluyor.
Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'inde egemenlik iddiasında bulunuyor. Filipinler, Vietnam, Brunei ve Malezya gibi kıyı komşusu ülkeler de bölgede hak iddia ediyor.
Çin'in ihtilaflı adalarda askeri üsler inşa etmesi ve sivil gemi filolarını uzun süreli bulundurmasına bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.
Lahey'deki Daimi Tahkim Mahkemesi (PCA), 2016'da Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararda Çin'in, Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına hükmetmişti.