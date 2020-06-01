Kimliği belirsiz Rumlar tarafından caminin duvarına da İslam karşıtı yazılar yazıldı. Rum polisi olayla ilgili soruşturma başlattı. Olayla ilgili konuşan Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Talip Atalay, camiye yönelik yapılan saldırıyı şiddetle kınadığını söyledi.

OYNAT 00:00 Güney Kıbrıs'ta bulunan Köprülü Camisi'ne çirkin saldırı Güney Kıbrıs'ta Limasol şehrinde bulunan Köprülü Camii'ne 3 adet molotof kokteyli atıldı. Caminin girişine atılan molotof kokteylleri erken fark edilerek söndürüldü. Kimliği belirsiz Rumlar tarafından caminin duvarına da İslam karşıtı yazılar yazıldı. Rum polisi olayla ilgili soruşturma başlattı. BiP'te paylaş

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Her türlü ırkçı, ayrımcı yaklaşımı reddettiklerini söyleyen Atalay, "Bu yapılan kabul edilemez. İslam düşmanlığı ile bir yere varılamaz" dedi. Atalay, molotofkokteyllerinin erken fark edilmesi ile olası bir yangının engellendiğini ifade etti.