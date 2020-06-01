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Dünya Güney Kıbrıstaki camiye gerçekleştirilen çirkin saldırıya KKTCden tepki
AVRUPA

Güney Kıbrıs'taki camiye gerçekleştirilen çirkin saldırıya KKTC'den tepki

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Tatar, Güney Kıbrıs'ta Limasol şehrinde bulunan Köprülü Camisi'ne 3 adet molotof kokteyli atılmasına sert tepki gösterdi.

Haber Merkezi DHA
Güney Kıbrıs’ta bulunan Köprülü Camisi’ne çirkin saldırı.
Güney Kıbrıs’ta bulunan Köprülü Camisi’ne çirkin saldırı.

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, "Rum halkı ve Rum Yönetimi bilmelidir ki ırkçı, İslamiyet düşmanı yaklaşımların kimseye faydası olamaz" dedi. Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da saldırıyı kınadı.

TATAR: BU ÇİRKİN TAVIR ASLA KABUL EDİLEMEZ

Saldırıya ilişkin KKTC Başbakanı Ersin Tatar'dan açıklama geldi.

"Hükümet olarak Limasol’daki Köprülü Camii’nin 3 adet molotofkokteyli atılarak yakılmak istenmesini sineye çekmemiz asla söz konusu olamaz" diyen KKTC Başbakanı Tatar şöyle devam etti; "Üzülerek öğrendik ki tüm dünyada pandemi süreci henüz devam ederken Rum kesiminde aklını yabancılarla, özellikle de Müslümanlarla bozanlar, onlara ve ibadethanelerine saldırı düzenlemek için fırsat kollayanlar var. Camiinin yakılmak istenmesi kabul edilemez bir durumdur ve Rum Yönetimi derhal failleri yakalama yoluna gitmelidir. Rum halkı ve Rum Yönetimi bilmelidir ki ırkçı, İslamiyet düşmanı yaklaşımların kimseye faydası olamaz. Bu tip yaklaşımlara göz yumanlar gün gelir en büyük zararı kendileri görür.”

Güney Kıbrıs'ta bulunan Köprülü Camisi'ne çirkin saldırı
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Güney Kıbrıs'ta bulunan Köprülü Camisi'ne çirkin saldırı
Güney Kıbrıs'ta Limasol şehrinde bulunan Köprülü Camii'ne 3 adet molotof kokteyli atıldı. Caminin girişine atılan molotof kokteylleri erken fark edilerek söndürüldü. Kimliği belirsiz Rumlar tarafından caminin duvarına da İslam karşıtı yazılar yazıldı. Rum polisi olayla ilgili soruşturma başlattı.

ÇAĞDIŞI BİR DURUM

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da yaptığı açıklamada, ”Limasol’da Köprülü camiye yönelik olarak yapılan saldırıyı kınıyorum. Yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığı formunda ortaya çıkan bu gerici ve çağdışı yaklaşımlar kabul edilemez. Rum yönetiminin bu olayların suçlularını bulup cezalandırması elzemdir, kendilerini gereğini yapmaya ve caydırıcı bir tutum ortaya koymaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Güney Kıbrıs’ta bulunan Köprülü Camisi’ne çirkin saldırı
DÜNYA
Güney Kıbrıs’ta bulunan Köprülü Camisi’ne çirkin saldırı
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