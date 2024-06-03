Güney Kore "çöp balonu gerilimi" nedeniyle Pyongyang ile uzlaşma anlaşmasını askıya alacak

Öte yandan, Kuzey Kore'nin çöp taşıyan balon göndermeyi geçici olarak durduracağını duyurmasına rağmen Güney Kore yine de uzlaşma anlaşmasının askıya alınacağını belirtti. Bu arada, anlaşmanın askıya alınması teklifinin yarın onay için kabineye sunulacağı da kaydedildi.
İki ülke arasında "çöp balonu gerginliği"
Bunun üzerine Kuzey Kore de "kısasa kısas" uyarısında bulunarak sınır bölgelerine "atık kağıt ve pislik yığınları saçacağını" belirtmiş, 29 Mayıs ve 2 Haziran'da Güney'e içinde "çöp" bulunan yaklaşık 1000 adet balon yollamıştı.