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Dünya

Güney Kore "çöp balonu gerilimi" nedeniyle Pyongyang ile uzlaşma anlaşmasını askıya alacak

Kuzey Kore'nin 2023'te yaşanan gerginlik sonucu tek taraflı feshettiği ve iki ülke arasındaki askeri gerilimi azaltmayı amaçlayan uzlaşma anlaşması son günlerde yaşanan "çöp balonu gerilimiyle" tekrar gündeme geldi. Güney Kore, Kuzey Kore'nin içinde "çöp" bulunan balon göndermesine karşılık olarak 2018'de imzalanan ve askeri gerilimleri azaltmayı amaçlayan Koreler Arası Anlaşması'nı kendi tarafından askıya almayı planlıyor. Kuzey Kore'nin geçen yıl tek taraflı feshettiği anlaşmanın askıya alınmasıyla Güney Kore provokasyonlara "anında" cevap verebilecek.

14:00 - 3/06/2024 Pazartesi
Güncelleme: 14:01 - 3/06/2024 Pazartesi
AA
Çöp balonu gerilimi
Çöp balonu gerilimi
Güney Kore, Kuzey Kore'nin içinde "çöp" bulunan balon göndermesine karşılık olarak 2018'de imzalanan ve askeri gerilimleri azaltmayı amaçlayan Koreler Arası Anlaşması'nı kendi tarafından askıya almayı planlıyor.

Kuzey Kore'nin 2023'te yaşanan gerginlik sonucu tek taraflı feshettiği ve iki ülke arasındaki askeri gerilimi azaltmayı amaçlayan uzlaşma anlaşması son günlerde yaşanan
"çöp balonu gerilimiyle"
tekrar gündeme geldi.
Güney Kore Ulusal Güvenlik Konseyi, kendi tarafında bağlayıcılığı devam eden anlaşmayı askıya alacağını duyurarak, Kuzey Kore sınırında askeri tatbikatlar yapabilmenin ve Kuzey Kore tarafından gelen provokasyonlara "anında" cevap verebilmenin önünü açmış olacak.
Böylelikle Seul yönetimi, karşı taraftan gelebilecek yeni balon tehdidine karşı önlem alabilecek.

Öte yandan, Kuzey Kore'nin çöp taşıyan balon göndermeyi geçici olarak durduracağını duyurmasına rağmen Güney Kore yine de uzlaşma anlaşmasının askıya alınacağını belirtti. Bu arada, anlaşmanın askıya alınması teklifinin yarın onay için kabineye sunulacağı da kaydedildi.

İki ülke arasında "çöp balonu gerginliği"

Güney Kore'de aktivist grup, 13 Mayıs'ta Pyongyang yönetimine karşı propaganda broşürlerinin bulunduğu yaklaşık 20 büyük balonu Kuzey Kore'ye göndermişti.

Bunun üzerine Kuzey Kore de "kısasa kısas" uyarısında bulunarak sınır bölgelerine "atık kağıt ve pislik yığınları saçacağını" belirtmiş, 29 Mayıs ve 2 Haziran'da Güney'e içinde "çöp" bulunan yaklaşık 1000 adet balon yollamıştı.


Kuzey Kore en son dün çöp balonu gönderimini geçici olarak durduracağını açıklamıştı.

Güney Kore anlaşmanın bazı hükümlerini askıya almıştı

Kuzey Kore, 2023'te de Güney Kore'ye 3 kez askeri casus uydu ve roket fırlatma girişiminde bulunmuş ancak başarısız olmuştu.
Bunun ardından Güney Kore, 22 Kasım 2023'te, Kuzey Kore ile 2018'de imzaladığı ve bölgedeki askeri gerilimi azaltmayı amaçlayan anlaşmanın bazı hükümlerini askıya aldığını açıklamıştı.
Kuzey Kore de 23 Kasım 2023'te söz konusu anlaşmayı feshettiğini kaydetmişti.


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#Güney KORE
#Kuzey Kore
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