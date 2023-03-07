Güney Kore Devlet Başkanı Türkiye ile 'gerçek kardeş ülke' olduklarını söyledi

"Türkiye'deki yardım çalışmalarında gösterilen dayanışma ruhu, Kore ve Türkiye'nin zor zamanlarında birbirlerine yardım eden gerçek dostlar olduğunu yeniden hatırlattı. Artçı sarsıntıların devam ettiği ve soğuk hava koşullarının hüküm sürdüğü zor durumlarda, ekipteki üyelerin özveri ve çabalarına minnettarım."