Dünya Güney Kore Hürmüz Boğazına asker dolu bir savaş gemisi gönderdi
ASYA

Güney Kore Hürmüz Boğazı’na asker dolu bir savaş gemisi gönderdi

İran dün Basra Körfezi’nde petrol kirliliği ve çevreye verdiği zarar gerekçesiyle 20 mürettebatın bulunduğu “Hankuk Chemi” isimli petrol tankerine el koymasının ardından Güney Kore'den karşı adım gecikmedi. Seul yönetimi Hürmüz Boğazı’na askerlerin bulunduğu bir savaş gemisinin gönderildiğini duyurdu.

Haber Merkezi İHA
Güney Kore, dün el konulan tankerin bırakılması için İran’la diplomatik görüşmelerin sürdüğünü açıkladı.
Güney Kore, dün el konulan tankerin bırakılması için İran’la diplomatik görüşmelerin sürdüğünü açıkladı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri dün Basra Körfezi’nde petrol kirliliği ve çevreye verdiği zarar gerekçesiyle 20 mürettebatın bulunduğu Güney Kore’ye ait “Hankuk Chemi” isimli petrol tankerine el konduğunu duyurmuştu.

Bugün Güney Koreli yetkililer tarafından yapılan açıklamada, askerlerin bulunduğu bir savaş gemisinin Hürmüz Boğazı’na doğru yola çıktığı belirtildi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, geminin alıkonulmasının tamamen teknik bir mesele olduğunu belirterek, “Bu istisnai bir durum değil. Daha önce diğer ülkelerin sularında da birçok kez buna benzer durumlar yaşanmıştır ve bu oldukça normaldir. İran da diğer ülkelerde olduğu gibi deniz ortamının kirlenmesine karşı oldukça duyarlı. Bu nedenle bu konuyla yasalar çerçevesinde ilgileneceğiz” ifadelerini kullanmıştı.

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İran'a heyet gönderilecek

Güney Kore, el konulan tankerin bırakılması için İran’la diplomatik görüşmelerin sürdüğünü açıkladı. Güney Kore Dışişleri Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada, geminin serbest bırakılması için görüşmeler yapmak üzere İran’a en yakın zamanda bir heyet gönderileceği belirtildi.

Petrol tankeri İran’ın güneyinde bulunan Bender Abbas Limanı’na çekildi. Güney Kore resmi haber ajansına göre, İran tarafından el konulan tankerde 2 Endonezyalı, 11 Myanmarlı, 5 Güney Koreli ve 2 Vietnamlı denizci bulunuyor.

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