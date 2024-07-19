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Güney Kore Kuzey 'in balonlarına karşı propaganda başlattı

Güney Kore ordusu, Kuzey Kore'nin gönderdiği "çöp balonlarına" karşılık sınır bölgelerinde hoparlörlerle "propaganda" faaliyeti yaptığını duyurdu. Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore ordusundan, Kuzey Kore tarafından dün gönderilen çöp balonları ve iki ülke arasındaki "çöp balonu gerilimine" ilişkin açıklama yapıldı.

12:58 - 19/07/2024 Cuma
AA
Kuzey Kore ise buna cevaben mayıs sonundan itibaren 2 binden fazla çöp taşıyan balonu Güney Kore'ye göndermişti.
Kuzey Kore ise buna cevaben mayıs sonundan itibaren 2 binden fazla çöp taşıyan balonu Güney Kore'ye göndermişti.

Açıklamada, dünkü çöp balonlarının gönderildiği sınıra yakın bölgelere yerleştirilen hoparlörlerle Kuzey Kore tarafına perşembe akşamından bugün sabah saatlerine kadar "propaganda yayını" yapıldığı kaydedildi.


Ayrıca açıklamada, Kuzey Kore'nin söz konusu eylemlerini sürdürmesi halinde ordunun buna uygun karşılıklar vermeye devam edeceği belirtildi.


"Çöp balonu" gerilimi

Güney Kore'de bulunan Kuzey Koreli sığınmacılar ve aktivistler, Pyongyang'ı eleştiren propaganda broşürleriyle dolu büyük balonları Kuzey'e yollamıştı. Kuzey Kore ise buna cevaben mayıs sonundan itibaren 2 binden fazla çöp taşıyan balonu Güney Kore'ye göndermişti.


Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, 16 Temmuz'da yaptığı açıklamada, sınırın kuzeyine "Pyongyang yönetimini eleştiren broşürler" göndermekle itham ettiği Güney Kore'yi yürüttüğü "kirli oyun" gerekçesiyle eleştirmişti.


Güney Kore'ye, sınırın kuzeyine "Pyongyang karşıtı bildiriler" gönderdiği için tepki gösteren Kim, "Güney Kore, kirli oyunları için çok büyük bir bedel ödemeye hazır olmalı" ifadesini kullanmıştı.

#Güney Kore
#Hoparlör
#Kuzey Kore
#propaganda
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