Güney Kore: Kuzey Kore'de gıda krizi derinleşiyor

Güney Kore Birleşme Bakanlığı, Kuzey Kore devlet medyasında bu ay iktidar partisinin tarım konulu acil bir toplantı düzenleme planları hakkında yayınlanan bir habere atıfta bulunarak, Kuzey Kore'nin ciddi bir kıtlığa girmiş olduğunu aktardı.





Güney Kore'nin Kuzey Kore ile ilişkileri yürüten Birleşme Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Gıda durumu kötüleşmiş görünüyor" ifadeleri kullanıldı.





Kuzey Kore son yıllarda 1990'lardaki de dahil olmak üzere genellikle sel gibi doğal afetlerin mahsullere zarar vermesinin bir sonucu olarak ciddi manada kıtlık yaşadı.





İzole edilmiş ülke, nükleer silahları ve balistik füze programları nedeniyle katı uluslararası yaptırımlar altında ve son yıllarda sınırlı bir şekilde ticaret gerçekleştirebiliyor.



