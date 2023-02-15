|
Dünya

Güney Kore: Kuzey Kore'de gıda krizi derinleşiyor

Güney Kore, Kuzey Kore'de askerlere yirmi yılı aşkın bir süredir sağlanan erzak desteğinin azaltıldığını belirterek ülkedeki gıda krizinin derinleştiğini bildirdi.

12:52 . 15/02/2023 Çarşamba
Reuters
Kuzey Kore'de kıtlık alarmı

Kuzey Kore'de kıtlık alarmı

Güney Kore Birleşme Bakanlığı, Kuzey Kore devlet medyasında bu ay iktidar partisinin tarım konulu acil bir toplantı düzenleme planları hakkında yayınlanan bir habere atıfta bulunarak, Kuzey Kore'nin ciddi bir kıtlığa girmiş olduğunu aktardı.


Güney Kore'nin Kuzey Kore ile ilişkileri yürüten Birleşme Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Gıda durumu kötüleşmiş görünüyor" ifadeleri kullanıldı.


Kuzey Kore son yıllarda 1990'lardaki de dahil olmak üzere genellikle sel gibi doğal afetlerin mahsullere zarar vermesinin bir sonucu olarak ciddi manada kıtlık yaşadı.


İzole edilmiş ülke, nükleer silahları ve balistik füze programları nedeniyle katı uluslararası yaptırımlar altında ve son yıllarda sınırlı bir şekilde ticaret gerçekleştirebiliyor.


#Kuzey Kore
#Güney Kore
#kıtlık
#gıda krizi
37 dakika önce
default-profile-img
Güney Kore: Kuzey Kore'de gıda krizi derinleşiyor
Bayezid-i Bistami Türbesi Kahramanmaraş merkezli depremde zarar gördü
10 bin TL deprem yardım parası ne zaman, kimlere verilecek?
Enkazdan çıkarılan Karamel'in sahibi çip sayesinde bulundu
Deprem bölgesinde hasarlı binaların sayısı yoğun çalışmayla belirleniyor
Asrın felaketinde 10'uncu gün: 35 bin 418 canımızı yitirdik
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.