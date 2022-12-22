Güney Kore: Kuzey Koreli hackerlar 1,2 milyar dolarlık dijital mal varlığı çaldı

Güney Kore istihbaratı, söz konusu dijital "hırsızlığın" yarısından fazlasının ise bu yıl gerçekleştiğini açıkladı.

Yetkililer, 2017'den bu yana gerçekleşen dijital para ve malvarlığı "hırsızlığının" 1,2 milyar doları bulduğunu vurgularken, gelecek yıl bilgisayar korsanlarının bu faaliyetlerinin artmasının beklendiğini kaydetti.

Uzmanlar, Kuzey Kore'nin, nükleer programını finanse etmek ve Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarıyla COVID-19 salgınının olumsuz mali etkilerini gidermek için dijital para ve mal varlıklarını çalmaya yönelik faaliyetlerini artırdığı uyarısında bulunuyor.

BM, 2016-2017'de Kuzey Kore'nin kömür, tekstil ve deniz ürünleri başta olmak üzere bazı ihracat mallarına yasak getirmişti.