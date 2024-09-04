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Dünya

Güney Kore Kuzey'in ülkeye yeniden 'çöp balonu' gönderdiğini bildirdi

Güney Kore, Kuzey Kore'nin içinde çöp olduğu düşünülen balonları yeniden ülkeye gönderdiğini duyurdu. Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Kuzey'den "çöp" taşıdığı düşünülen balonlar gönderildiği belirtildi.

16:13 - 4/09/2024 Çarşamba
AA
Güney Kore'de bulunan Kuzey Koreli sığınmacılar ve aktivistler, Pyongyang'ı eleştiren propaganda broşürleriyle dolu büyük balonları Kuzey'e yollamıştı.
Güney Kore'de bulunan Kuzey Koreli sığınmacılar ve aktivistler, Pyongyang'ı eleştiren propaganda broşürleriyle dolu büyük balonları Kuzey'e yollamıştı.

Sayısı tam olarak bilinmeyen balonların başkent Seul'u çevreleyen Gyeonggi eyaletinin kuzey kesimine doğru ilerleme ihtimalinin olduğu belirtilen açıklamada, vatandaşlara balonlara dokunulmaması ve yetkililere bildirilmesi tavsiye edildi.

"Çöp balonu" gerilimi

Güney Kore'de bulunan Kuzey Koreli sığınmacılar ve aktivistler, Pyongyang'ı eleştiren propaganda broşürleriyle dolu büyük balonları Kuzey'e yollamıştı. Kore ise buna cevaben mayıs sonundan itibaren 3 binden fazla çöp taşıyan balonu Güney Kore'ye göndermişti.


İki ülke arasında gerginliğe neden olan balonların gönderilmesi, Kuzey Kore tarafından "ifade özgürlüğü" diye nitelendirilmiş ve Güney Kore bu açıklamayı kınamıştı.

#Çöp Balonu
#Güney Kore
#Kuzey Kore
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