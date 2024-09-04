Güney Kore Kuzey'in ülkeye yeniden 'çöp balonu' gönderdiğini bildirdi

Sayısı tam olarak bilinmeyen balonların başkent Seul'u çevreleyen Gyeonggi eyaletinin kuzey kesimine doğru ilerleme ihtimalinin olduğu belirtilen açıklamada, vatandaşlara balonlara dokunulmaması ve yetkililere bildirilmesi tavsiye edildi.

"Çöp balonu" gerilimi

Güney Kore'de bulunan Kuzey Koreli sığınmacılar ve aktivistler, Pyongyang'ı eleştiren propaganda broşürleriyle dolu büyük balonları Kuzey'e yollamıştı. Kore ise buna cevaben mayıs sonundan itibaren 3 binden fazla çöp taşıyan balonu Güney Kore'ye göndermişti.



