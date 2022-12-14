Dünya Güney Kore uyardı Nükleer silah testi yapacaklar
ASYA

Güney Kore uyardı: Nükleer silah testi yapacaklar

Kore Yarımadası’nda tansiyon giderek artıyor. Geçen ay üst üste gerçekleşen Kuzey Kore füze denemeleri ABD ve Güney Kore ittifakını harekete geçirmişti. Balistik füze teknolojisini geliştiren Kuzey Kore’nin yeni nükleer başlıklar üretmeye başladığı Güney Kore ve ABD istihbaratı tarafından açıklanmıştı. Güney Kore Başbakanı Han Duck-soo tarafından yapılan son açıklama ise bölgede yeni bir sürece girileceğine işaret etti.

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Güney Kore uyardı: Nükleer silah testi yapacaklar
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Başbakan Han Duck-soo, Kuzey Kore'nin Nükleer Silah denemeye hazır olduğunu ve büyük olasılıkla kısa vadede testin gerçekleşeceğine dair bilgelere ulaştıklarını söyledi. İngiltere merkezli Sky News'e konuşan Han, Kuzey Kore'nin nükleer silahını "tam olarak ne zaman test edeceğini" bilmek zor, ancak "hazır olduklarını anlıyoruz" dedi.

"Bu tür çok istenmeyen eylemler için her zaman hazırlıklarımız var," diyen Han, Seul'ün "ne tür bir yanıt vereceğini açıklayamayacaklarını" da sözlerine ekledi.

Güney Kore, diyalog bağlarını tamamen kapatan Kuzey Kore ile uzlaşma çabası için Çin’i aracı kılma girişimlerini sürdürüyor. Güney Kore Dışişleri Bakanı Park Jin, Çinli meslektaşı ile bir video konferans düzenleyerek rekor sayıda balistik füze fırlatması da dahil olmak üzere Kuzey Kore'nin eylemleri hakkındaki endişelerini dile getirdi. Güney Koreli üst düzey diplomat, Kuzey Kore'nin olası nükleer testler gibi daha fazla provokasyondan kaçınması ve diyaloğa girmesi gerektiğini söyledi.

Başbakan Han Seul'ün "Barışın Kuzey Kore tarafından dikte edilen şartlara göre değil, kendi şartlarına göre sağlanacağının" altını çizdi. Geçen ay Kuzey Kore, "ABD ve Güney Kore'nin çok tehlikeli askeri tatbikatları ve Kuzey Kore'yi hedef alan açgözlü silah yığınağı" ile Kore yarımadasını bir güvenlik krizine sokmakla suçladı. Han ayrıca, Kim'in muhtemelen kıtalararası bir balistik füzenin fırlatmasının büyük bir başarı olduğunu ve bu başarısını kızını kamuoyuna tanıtarak kutladığını belirtti.

Uzmanlar, Bay Kim'in bu hareketini, muhtemelen halefiyet planlarını dünyaya göstermeyi amaçlayan şifreli bir mesaj olarak nitelendirdi.

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