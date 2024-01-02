Güney Kore ve Japonya arasında tsunami gerilimi

, basın brifinginde, JMA'nın internet sitesindeki tsunami uyarılarını gösteren haritada, Güney Kore'nin en doğusundaki Dokdo adacıklarına da yer verilmesi konusunda açıklama yaptı.

, basın brifinginde, JMA'nın internet sitesindeki tsunami uyarılarını gösteren haritada, Güney Kore'nin en doğusundaki Dokdo adacıklarına da yer verilmesi konusunda açıklama yaptı.

Lim, tsunamide şu ana kadar Güney Kore'de herhangi bir kayıp yaşanmadığını belirterek, "Hükümetimiz, diplomatik kanaldan Japonya'yı güçlü biçimde protesto etti ve düzeltici önlemler talep etti." dedi.