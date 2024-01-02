|
Dünya

Güney Kore ve Japonya arasında tsunami gerilimi

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, Japonya Meteoroloji Ajansı'nın ülkeyi etkileyen depremlerin ardından yayınladığı tsunami uyarısını, Güney Kore'nin en doğusundaki Dokdo adacıklarını içermesi sebebiyle Tokyo yönetimini protesto etti.

17:36 - 2/01/2024 Salı
Güncelleme: 17:38 - 2/01/2024 Salı
Diğer
Arşiv
Arşiv
Yonhap'ın haberine göre, Bakanlık Sözcüsü
Lim Soo-suk
, basın brifinginde, JMA'nın internet sitesindeki tsunami uyarılarını gösteren haritada, Güney Kore'nin en doğusundaki Dokdo adacıklarına da yer verilmesi konusunda açıklama yaptı.

Lim, tsunamide şu ana kadar Güney Kore'de herhangi bir kayıp yaşanmadığını belirterek, "Hükümetimiz, diplomatik kanaldan Japonya'yı güçlü biçimde protesto etti ve düzeltici önlemler talep etti." dedi.


Ülkesinin, Japonya'nın "mantıksız iddialarına" sert bir şekilde yanıt vermeye devam edeceğini aktaran Lim, "Dokdo, tarihsel, coğrafi ve uluslararası hukuk çerçevesinde Kore topraklarının ayrılmaz parçasıdır." ifadesini kullandı.



Güney Kore adacıklarda polis bulunduruyor


Dokdo adacıkları, Güney Kore ile Japonya arasındaki ilişkilerde uzun süredir devam eden tartışma konularından biri.


Güney Kore, adacıklar üzerinde küçük bir polis müfrezesi bulunduruyor.


Japonya'nın batısındaki İşikawa eyaletinde ve bu bölgedeki Noto Yarımadası kıyısında dün meydana gelen depremlerde, şimdiye kadar 48 kişi hayatını kaybetmiş, tsunami uyarısı verilmişti.





#Güney Kore
#Japonya
#deprem
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Yarınki hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji anlık bilgilerine bakmadan planlarınızı yapmayın: İşte 5 günlük hava durumu tahminleri...