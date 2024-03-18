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Güney Kore ve Japonya duyurdu: Kuzey Kore balistik füze fırlattı

Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'nin Japon Denizi'ne üç balistik füze fırlattığını duyurdu

06:54 - 18/03/2024 Pazartesi
Güncelleme: 06:55 - 18/03/2024 Pazartesi
AA
Güney Kore ve Japonya, bölgedeki istikrarı tehdit eden bu tür provokasyonlara karşı uyarıda bulundu.
Güney Kore ve Japonya, bölgedeki istikrarı tehdit eden bu tür provokasyonlara karşı uyarıda bulundu.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin yerel saatle 07.44-08.22 arasında Japon Denizi yönüne üç balistik füze fırlattığı belirtildi.


Açıklamada, başkent Pyongyang yakınlarından fırlatılan füzelerin yaklaşık 300 kilometre mesafe katederek Japon Denizi'ne düştüğü bildirildi.


Denemelerin şiddetle kınandığı açıklamada,
"açık bir provokasyon"
olarak nitelendirilen füzelerin
"Kore Yarımadası'nda barışı ve istikrarı ciddi şekilde tehdit ettiği"
kaydedildi.

Japonya Savunma Bakanlığı, Kuzey Kore'nin füzelerinin azami 50 kilometre irtifaya ulaşabildiği ve Japon ulusal münhasır bölgesi dışına düştüğünü açıkladı.



Deniz ve hava unsurlarında hasar tespit edilmedi

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, meclis oturumundaki konuşmasında sert tepki gösterdiği füze denemelerinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal ettiğini söyledi.


Denemeleri "kabul edilemez" şeklinde niteleyen Başbakan Kişida,
"Şiddetle kınıyoruz. Kuzey Kore'nin bir dizi eylemi ülkemizin, bölgemizin ve uluslararası toplumun barış ve güvenliğini tehdit ediyor"
dedi.

Füzelerin düştüğü bölgede seyreden deniz ve hava unsurlarında hasar tespit edilmediği bildirildi.


Denemelerin, Seul'de 18-20 Mart'ta düzenlenecek ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın da katılacağı "Gelecek Nesiller için Demokrasi" zirvesi öncesi gerçekleşmesi dikkati çekti.


Kuzey Kore, en son 14 Şubat'ta, ülkenin doğu kıyısından yeni tip "Padasuri-6" karadan denize seyir füzesini fırlatmıştı.




#Kuzey Kore
#Japonya
#Güney Kore
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