Güney Kore ve Japonya duyurdu: Kuzey Kore balistik füze fırlattı

Japonya İnşaat Mühendisleri Birliği Ocak 1995'teki Büyük Hanşin depremi verilerine dayanarak, olası büyük bir Tokyo depremi için 2018 araştırmasında öngördüğü 731 trilyon yenlik ekonomik kaybı, Mart 2011'deki Tohoku depremi verilerini baz alarak yukarı yönlü güncelledi. Araştırmada olası büyük bir deprem sonrası çöken yol ve köprüler nedeniyle askıya alınan üretim faaliyetleri dahil "20 yıllık sürede dolaylı kayıpların 954 trilyon yene (6,4 trilyon dolara) erişebileceği" açıklandı.