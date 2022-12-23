Dünya Güney Kore ve Japonya Kuzey Korenin balistik füze denemesi yaptığını duyurdu
AVRUPA

Güney Kore ve Japonya Kuzey Kore'nin balistik füze denemesi yaptığını duyurdu

Japon hükümeti ve Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin balistik füze denemeleri yaptığını duyurdu. Kuzey Kore'nin balistik füzelerinin Japon münhasır ekonomik bölgesinin dışına düştüğü bildirildi.

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Haber Merkezi AA
Güney Kore ve Japonya Kuzey Korenin balistik füze denemesi yaptığını duyurdu
Foto: Arşiv

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı ve Japon hükümeti, Kuzey Kore'nin balistik füze denemeleri yaptığını duyurdu.

Japonya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin balistik füzelerinin Japon münhasır ekonomik bölgesinin dışına düştüğü bildirildi.

Başbakanlık Ofisi Kriz İdare Merkezinde, ilgili bakanlık ve ajans yetkilileri acil toplandı.

Japonya Sahil Güvenliği (Kaiho) açıklamasında, füzenin düştüğü bölgede seyreden hava ve deniz taşıtlarında hasar tespit edilmediği belirtildi.

Japon Devlet Televizyonu NHK'ye göre, Pyongyang yönetimi yılın başından bu yana 36 denemede farklı menzillerde füze fırlattı.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada da Kuzey Kore’nin Sunan bölgesinden yerel saatle 16.32'de iki kısa balistik füzeyi Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne fırlattığı kaydedildi.

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