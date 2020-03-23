Dünya Güney Korede 93 yaşındaki kadın koronavirüsü yendi
ASYA KORONAVİRÜS

Güney Kore'de 93 yaşındaki kadın koronavirüsü yendi

Güney Kore'de 93 yaşındaki kadın koronavirüsü yendi

Güney Kore'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen 93 yaşındaki kadın, 13 günlük tedavisinin ardından tamamen iyileşti. Kadının "ülkedeki iyileşen en yaşlı hasta" olduğu belirtildi.

Haber Merkezi AA
Güney Kore'de en yaşlı hasta koronavirüsü yendi.
Güney Kore'de en yaşlı hasta koronavirüsü yendi.

Yonhap'ın haberine göre, sağlık yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, söz konusu hastanın Gyeongsang kentindeki bir hastanede tedavisinin tamamlandığı ve taburcu edildiği duyuruldu.

Ülkede 3 bin 166 kişinin Kovid-19'u yendiği vurgulanan açıklamada, 93 yaşındaki kadının "ülkedeki iyileşen en yaşlı hasta" olduğu belirtildi.

Tedavisi tamamlanan kadında sadece "demans" (bunama) hastalığı olduğu ifade edildi.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede 8 bin 961 kişide Kovid-19 görülürken, salgın nedeniyle 111 kişi yaşamını yitirdi.

Balkonlara dökülen halk gözyaşları içinde hep bir ağızdan 'tekbir ve tehlil' getirdi
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Balkonlara dökülen halk gözyaşları içinde hep bir ağızdan 'tekbir ve tehlil' getirdi
Tüm dünyada koronavirüs hızla yayılmaya devam ederken, Fas'ın Tanca kentinde halk Korona salgınından kurtulmak için Allah'a sığındı. Tanca halkı, balkonlara çıkıp sesli bir şekilde 'tekbir ve tehlil' getirerek korona salgınından kurtulmak için Allah'a dua etti.

65 yaş üstü yaşlı teyze dışarı çıkamayınca çatıda gezdi
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65 yaş üstü yaşlı teyze dışarı çıkamayınca çatıda gezdi
Antalya'da koronavirüs nedeniyle 65 yaş üstü vatandaşlara getirilen sokağa çıkma yasağına yaşlı bir kadının bulduğu çözüm hem şaşırttı hem güldürdü. Oturduğu apartmanın çatı katındaki terasa çıkan kadın, elinde bastonla volta atarak dolaştı.


Koronavirüse karşı bitkisel ürünlere talep arttı
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Türkiye'de her geçen gün vaka sayısının arttığı koronavirüsten korunmak için kişisel hijyene dikkat eden vatandaşlar bir yandan da bağışıklık sistemlerini güçlendirmeye çalışıyor. Samsun'da da bağışıklık sistemini güçlendirmeye çalışan vatandaşlar, aktarlarda satılan bitkisel ürünlere ilgi göstermeye başladı.
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Özellikle ıhlamur, zencefil, zerdeçal, karanfil, tarçın, kekik, lavanta ve çay ağacı gibi türlü bitkisel ürünlere ilgi gösteren vatandaşlar sayesinde aktarlarda satışlar arttı.
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'YÜZDE 50 TALEP ARTTI' <br> <br> 35 yıllık aktar Tayyar Çalık, koronavirüs nedeniyle satışlarda artış yaşandığını belirterek, Ağırlıklı olarak vatandaşlar bağışıklık sistemini güçlendirici takviye edici bitkiler ile dezenfekte edici yağlar tüketiyor. Bu yağların dezenfekte özelliği var. Ayrıca arı sütü, bal, propolis de çok tercih ediliyor. Koronavirüsten sonra bu ürünlere talep yüzde 50 arttı diye konuştu.
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'IHLAMUR, ZENCEFİL, TARÇIN İLK SIRADA' <br> <br> 20 yıllık aktar Olgun Yeşiltaş ise, Kış döneminde insanlar bitkisel ürünlere biraz yönelirler. Ama bu virüs dolayısıyla daha çok ilgi oldu. Bağışıklık sistemi güçlendirici bitkilere yönelme var. Ihlamur, zencefil, zerdeçal, tarçın, karanfil gibi bitkilere biraz daha fazla talep var dedi.
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Eren Yeşilot ise, ailesiyle birlikte zorunlu olmadıkça evden dışarı çıkmadığını söyleyerek, Koronavirüs nedeniyle özellikle boğaz ağrısına karşı ıhlamur aldım. Zencefil de alacağım. Kumanya stoğumuzu da yaptık. Evimizde ailemle birlikte oturuyoruz, dışarı çıkmıyoruz diye konuştu.
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'BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRMEK İÇİN' <br> <br> Bitkisel ürünlerle bağışıklık sistemini güçlendirmeye çalıştığını belirten Şeref Kökçü de, Boğaz ağrılarına iyi gelen bağışıklık sistemini güçlendiren bitkiler alıyoruz. Kolonya ile dezenfekte ediyoruz ama vücudumuz için de bitkisel çözümler bulmaya çalışıyoruz. Daha önce de bitkileri tüketiyordum ama koronavirüs üzerine daha çok ağırlık vermeye başladım. Kendimizce önlem almaya çalışıyoruz dedi.
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Koronavirüse karşı bitkisel ürünlere talep arttı
Title
Koronavirüse karşı bitkisel ürünlere talep arttı
Title
Koronavirüse karşı bitkisel ürünlere talep arttı
Title
Koronavirüse karşı bitkisel ürünlere talep arttı
Title
Koronavirüse karşı bitkisel ürünlere talep arttı
Title
Koronavirüse karşı bitkisel ürünlere talep arttı
Title
Koronavirüse karşı bitkisel ürünlere talep arttı
Koronavirüse karşı bitkisel ürünlere talep arttı
Samsun'da koronavirüs salgınından korunmak isteyen vatandaşlar, bitkisel ürünlere ilgi gösteriyor. Aktarlarda özellikle ıhlamur, zencefil, zerdeçal, karanfil ve tarçının satışları arttı.

Koronavirüsle mücadeleye tam destek: Yerli solunum cihazı için sipariş yağıyor
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Koronovirüsün sebep olduğu solunum yolları rahatsızlığının ileri safhasında solunum cihazı ihtiyacı artıyor.
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Türkiye'de bu cihazların üretimi konusunda yola çıkan Biosys girişimi TÜBİTAK ve ASELSAN destekli üretime Bilkent Cyberpark'ta devam ediyor. 
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BİOSYS Biyomedikal alanında uzman mühendis ve doktorlarla yaptığı 5 yıllık Ar-Ge çalışmaları sonucunda ileri düzey ilk yerli mekanik ventilatörü üretti. 
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Yaşamsal fonksiyonları destekleyen en önemli cihazlardan olan ventilatör, hastanın solunum yollarına kontrol edilebilir şekilde gaz akışı ile solunum desteği sağlıyor.
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YERLİ SOLUNUM CİHAZINA DESTEK <br> <br> BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, yerli medikal solunum cihazı üretimini desteklediklerini belirterek, Biosys firmasına hızlı üretim için destek olmaya ve 250 cihaz siparişi vermeye karar verdik ifadesini kullandı.
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Bayraktar şöyle devam etti: Şu anda tüm dünya ülkeleri solunum cihazı eksikliğini gidermek için gelişmiş bir cihaz olan medikal ventilatör üretimlerinin peşine düştü. Son dönemde Türkiye'de uygulanan Ar-Ge politikaları ve destekleri sayesinde ortaya çıkan teknoloji girişimi firması Biosys'in geliştirdiği yerli yoğun bakım ventilatörleri pilot düzeyde üretildi ve ülkemizde başarıyla kullanılıyor. Bu cihazları, gerekmesi halinde Türkiye'de kullanılmak ya da ihtiyaç sahibi dost ve kardeş ülkelere gönderilmek üzere devletimizin ilgili kurumlarına hediye edeceğiz. Tüm Teknofest paydaşlarımızı ve diğer katkı vermek isteyenleri, imkanları dahilinde bu kampanyaya katılmaya davet ediyorum. Hep birlikte başaracağız.
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ASELSAN DA SİPARİŞ VERDİ <br> <br> Aselsan CEO'su Haluk Görgün ise, sağlık ekipman ve malzeme ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çalışmalar yürüttüklerini kaydetti. Tüm dünyanın solunum ihtiyacını karşılamak için medikal ventiletör üretimi için çalıştığını dile getiren Görgün, Yerli şirket Biosys tarafından bu cihazlar geliştirildi, pilot üretime başladı. Biz de Bayraktar'ın başlattığı yerlilik adımına katılıp, Aselsan olarak 250 adet yerli solunum cihazı siparişi ile destek veriyoruz dedi.
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BİYOVENT <br> <br> Biyovent Yoğun Bakım Tipi Mekanik Ventilatör Cihazı tümüyle milli imkanlarla tasarlandı ve imal edildi. Biyovent 5 yıllık AR-GE çalışması sonucu, T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK, Bilkent Üniversitesi Cyberpark destekleriyle üretildi.  5 yıllık tasarım, üretim ve test süreci savunma sanayinden mühendisler ve ileri solunum fizyolojisi bilen doktorların ortaklaşa çalışması ile başarıyla sonuçlandı. Yoğun bakım ve reanimasyon birimleri için tasarlandı ve üretildi.
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ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ: <br> <br> • Modern ve ergonomik çizgiler • Kullanıcı dostu arayüz • Mükemmeleştirilmiş performans • Geleneksel ve yenilikçi çalışma modları • Neonetal, pediatrik ve yetişkin hasta uyumlu • Ekonomik sarf malzeme ve bakım Ergonomik Tasarım • Şık ve modern çizgilere sahip tasarım, • 180° döndürülebilir, 15 inç, yüksek çözünürlüklü, full dokunmatik ekran, • Dokunmatik hızlı erişim tuşları, • Ayaklarından ayrılabilir üst gövde, • Kolay kullanımlı ekspirasyon valfi, • Koruyucu ve tutucu taşıma kolları, • Darbe emilimi artırılmış tekerler, 2 Adet Teker Kilit Sistemi
Koronavirüsle mücadeleye tam destek: Yerli solunum cihazı için sipariş yağıyor
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla birlikte sağlık ekipmanlarının önemi bir kez daha ortaya çıktı. Şu anda tüm dünya ülkeleri solunum cihazı eksikliğini gidermek için gelişmiş bir cihaz olan medikal ventilatör üretimlerinin peşine düştü. Ülkemizde pilot düzeyde üretilen ve başarıyla kullanılan yerli yoğun bakım ventilatörlerine tam destek geldi. Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar ve ardından ASELSAN Genel Müdürü Haluk Güngör yerli cihazın üretimi için sipariş verdi.


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