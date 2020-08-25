Güney Kore'de korkulan oldu: İkinci dalga daha şiddetli

Koronavirüs salgınının başlangıcında verdiği mücadeleyle birçok ülkenin model olarak aldığı Güney Kore, yeni ve daha tehlikeli bir dalgayla karşı karşıya

Güney Kore’de korona virüs salgınında artan vakalar nedeni ile kısıtlamalar ülke çapında yeniden uygulanacak.

Sokağa çıkma yasağı geri geldi

Korona virüs salgının yeniden etkisini arttırması üzerine birçok ülke kısıtlamaları yeniden uygulamaya başladı. Korona virüs salgını ile mücadelede başarılı ülkeler arasında yer alan Güney Kore’de artan vaka sayıları nedeni ile geçtiğimiz hafta başkent Seul’de sokağa çıkma kısıtlamalarının yeniden uygulanmaya başlanmasının ardından ülke çapında kısıtlamaların geri getirilmesine karar verildi.

Büyük tehlike

Ülkede yarından itibaren kalabalık toplantılar yasaklanacak, kiliseler ve eğlence mekanları kapatılacak, spor karşılaşmaları seyircisiz oynanacak. Güney Kore Sağlık Bakanı Park Neung-hoo yaptığı açıklamada, ülke olarak çok tehlikeli bir durumla karşı karşıya olduklarını aktardı.

Vakaların çoğu başkentten

Güney Kore Salgın Hastalıkları Önleme ve Kontrol Merkezleri Başkanı Jeong Eun-kyeong geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, salgında ikinci dalganın başladığını ve devam edeceğine dikkat çekmişti. Güney Kore’de günlük vaka sayıları 1 haftayı aşkın süredir 300’ün üzerinde seyrederken, vakaların çoğu ise başkent Seul ve çevresinde bulunuyor.