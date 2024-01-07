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Dünya

Güney Kore'den '90 top mermisi ateşlendi' iddiası: Kuzey Kore yalanladı

Kuzey Kore ile Güney Kore arasında devam eden gerilim gün geçtikçe artıyor. Güney Kore'nin bildirdiğine göre Kuzey Kore, yaklaşık 90 top mermisi ateşleyerek üst üste 3 gün tatbikat gerçekleştirdi. Kuzey Kore tarafından ise konuya ilişkin yalanlama geldi.

19:03 - 7/01/2024 Pazar
AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Güney Kore merkezli haber ajansı Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Kuzey Kore'nin, Güney'in batı sınırında bulunan Yeonpyeong Adası'nın kuzeyinden yaklaşık 90 top mermisi ateşlediği belirtildi.

Kuzey Kore'nin, üst üste 3 gün tatbikat yaptığı kaydedildi.


Kuzey Kore, Güney'in açıklamalarını yalanladı


Ülkenin resmi Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Kim Yo-jong, Güney Kore'nin Kuzey'in 5 ve 6 Ocak'ta top mermisi ateşlediği ve mermilerin, Kuzey Kore ile fiili deniz sınırı olan Kuzey Sınır Hattı'nın kuzeyindeki tampon bölgeye düştüğü açıklamalarını yalanladı.

Kim, "Kore Halk Ordusu, bahsi geçen sulara tek bir mermi bile ateşlemedi." ifadesini kullandı.

Güney Kore ordusunun gerçek tespit kabiliyetini test etmek amacıyla yanıltma operasyonu yürüttüklerini kaydeden Kim, top mermisi sesini taklit eden patlayıcı tozu kullandıklarını savundu.

Kim, Kuzey Kore'nin taklit ettiği mermi seslerinin sayısının, Güney Kore tarafından hatalı hesaplandığını ve mermilerin, Kuzey Sınır Hattı'ndaki tampon bölgeye düştüğüne dair açıklamanın doğru olmadığını öne sürdü.

Kim Yo-jong, "Daha önce de belirtildiği üzere düşman, hafif bir provokasyon dahi yaparsa Kore Halk Ordusu derhal askeri saldırı başlatacak." ifadesini kullandı.


Güney Kore, Kuzey'in top mermisi ateşlediğini duyurmuştu


Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, 5 Ocak'ta Kuzey Kore'nin, Yeonpyeong Adası'nın kuzeyindeki Deungsan Burnu'ndan yerel saatle 09.00'dan 11.00'e kadar yaklaşık 200 top mermisi ateşlediğini duyurmuştu.

Genelkurmay Başkanlığından dün yapılan açıklamada da Kuzey Kore'nin batı kıyısı açıklarındaki sulara yaklaşık 60 top mermisi ateşlediği ve üst üste 2 gün tatbikat yaptığı belirtilmişti.


#Güney Kore
#Kuzey Kore
#top mermisi
#tatbikat
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