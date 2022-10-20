Güney Kore'den komşusuna Korelerarası Anlaşma'ya uyma çağrısı

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Birleşme Bakanlığı, yaptığı açıklamada, tampon bölgeleri hedef alan atışların anlaşmayı ihlal ettiğini belirterek, "2018 anlaşmasına her iki tarafın da saygı göstermesi, hükümlerini uygulaması gerektiğini düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Kuzey ve Güney Kore, 2018'de imzalanan Panmunjom Deklarasyonu ile sınırdaki askeri gerilimi düşürmeye yönelik tedbirleri karşılıklı kabul etmişti.

Açıklamada, "Kuzey'in bu hamlesiyle, Güney Kore ile ABD'nin düzenlediği ortak askeri tatbikatı protesto etmeyi ve durdurmak üzere baskı kurmayı hedeflediği, Güney'in Korelerarası Anlaşma'ya karşı tavrını ölçmeye çalıştığı anlaşılıyor." değerlendirmesi yer aldı.

Kuzey Kore, dün ve önceki gün, ABD ve Güney Kore'nin askeri tatbikatına tepki olarak iki ülke arasında belirlenen deniz tampon bölgelerine yönelik top atışları yapmıştı.

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Ordu Sözcüsü, "Kore Yarımadası'ndaki durum, düşmanların ön cephedeki tekrarlanan askeri provokasyonları nedeniyle daha da kötüleşiyor." ifadelerini kullanmıştı.

Güney Kore'nin 17 Ekim'de başlayan yıllık askeri tatbikatlarını "düşmanın Kuzey'e karşı savaş tatbikatı" olarak nitelendiren Sözcü, Güney'e top atışlarıyla bir kez daha ciddi uyarı yaptıklarını belirtmişti.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin önceki gece Sarı Deniz'e 100 ve Doğu Denizi'ne 150 topçu ateşi açtığını, top atışlarının Kuzey Sınır Hattı'nın kuzeyindeki doğu ve batı tampon bölgelerine düştüğünü bildirmişti.

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