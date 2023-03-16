Güney Kore'den Kuzey Kore'ye misilleme tehdidi

NSC ayrıca Kuzey Kore'nin füze denemelerini şiddetle kınayarak bunu Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararlarının alenen ihlali olarak nitelendirdi.

NSC, Kuzey Kore’nin eylemlerinin Kore Yarımadası'ndaki gerilimi artıran ve bölgesel barışı tehdit eden ağır bir provokasyon olduğunu vurguladı.