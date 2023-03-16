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Dünya

Güney Kore'den Kuzey Kore'ye misilleme tehdidi

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, Kuzey Kore'nin Japon Denizi'nde gerçekleştirdiği iki balistik füze denemesi sonrasında Kuzey Kore'yi 'pervasız' provokasyonlarının bedelini ödeyeceği konusunda uyardı.

15:04 . 16/03/2023 الخميس
AA
Güney Kore Kuzey Kore'ye misilleme tehdidinde bulundu

Güney Kore Kuzey Kore'ye misilleme tehdidinde bulundu

Güney Kore Ulusal Güvenlik Konseyi (NSC) toplantısında konuşan Yoon, "Kuzey Kore kesinlikle pervasız provokasyonlarının bedelini ödeyecek." dedi.

NSC ayrıca Kuzey Kore'nin füze denemelerini şiddetle kınayarak bunu Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararlarının alenen ihlali olarak nitelendirdi.


Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-Yeol

NSC, Kuzey Kore’nin eylemlerinin Kore Yarımadası'ndaki gerilimi artıran ve bölgesel barışı tehdit eden ağır bir provokasyon olduğunu vurguladı.

Kuzey Kore, dün Güney Kore ile ABD'nin düzenlediği askeri tatbikat sırasında karadan karaya iki füze fırlattığını duyurmuştu.

Denemelerin, Güney Kore ile ABD'nin düzenlediği "Özgürlük Kalkanı" tatbikatı devam ederken yapılması dikkati çekmişti.

Güney Kore ve ABD'nin 14 Mart’ta başlattığı tatbikatın, 23 Mart'a kadar sürmesi bekleniyor.



Tatbikata ilişkin Güney Kore'nin açıklamasında, "Bu, Güney Kore'yi, Kuzey'in olası saldırganlığına karşı savunmak için tasarlanmış ortak harekat planına dayalı tatbikat" ifadesi kullanılmıştı.

#Kuzey Kore
#Güney Kore
#deneme
#füze
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Güney Kore'den Kuzey Kore'ye misilleme tehdidi
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