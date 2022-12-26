Dünya Güney Koreden Kuzey Koreye uyarı ateşi
ASYA

Güney Kore'den Kuzey Kore'ye uyarı ateşi

Güney Kore, Kuzey Kore'ye ait insansız hava araçlarının (İHA) hava sahasına girmesinin ardından ordusunun uyarı ateşi açtığını ve savaş uçakları havalandırdığını bildirdi.

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Haber Merkezi AA
Güney Koreden Kuzey Koreye uyarı ateşi
Güney Kore/Kuzey Kore

Güney Kore Savunma Bakanlığı, Kuzey Kore'ye ait birkaç İHA'nın, sınır ihlali yaparak ülke hava sahasında tespit edildiğini duyurdu.

Bakanlık, Güney Kore ordusunun, savaş uçaklarını ve saldırı helikopterlerini Kuzey Kore İHA'larını düşürmek için havalandırmadan önce uyarılar yayımladığını ve uyarı atışları yaptığını belirtti.

İHA'ların düşürülüp düşürülmediğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Japon hükümeti ve Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, 23 Aralık'ta Kuzey Kore'nin balistik füze denemeleri yaptığını duyurmuştu.

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