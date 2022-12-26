Güney Kore'den Kuzey Kore'ye uyarı ateşi

Ekonomi

Shell Nijeryalı çiftçilere 15 milyon avro tazminat ödeyecek

Petrol şirketi Shell, Nijerya'da sebep olduğu iki petrol sızıntısıyla ilgili davada sorumlu bulunmasının ardından davacı Nijeryalı çiftçilere 15 milyon avro tazminat ödemek üzere anlaştığını bildirdi.