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Dünya

Güney Kore'den Ukrayna'ya 2,3 milyar dolarlık yardım taahhüdü

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de yapılan G20 Liderler Zirvesi kapsamında Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Ukrayna'ya yönelik yeni yardım duyurusu yaptı. Yoon Suk Yeol, Ukrayna'ya "barışın tahsisi ve savaşın ardından yeniden inşa" için 2,3 milyar dolarlık yardım taahhüdünde bulundu.

15:44 . 10/09/2023 Pazar
AA
Ukrayna'ya 2,3 milyar dolarlık yardım taahhüdü

Ukrayna'ya 2,3 milyar dolarlık yardım taahhüdü

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Ukrayna'ya "barışın tahsisi ve savaşın ardından yeniden inşa" için 2,3 milyar dolarlık yardım taahhüdünde bulundu.


Yonhap'ın haberine göre, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de yapılan G20 Liderler Zirvesi kapsamında Yoon, Ukrayna'ya yönelik yeni yardım duyurusu yaptı.


Yoon, Ukrayna'ya uzun vadede "barışın tahsisi ve savaşın ardından yeniden inşa" için 2,3 milyar dolarlık yardım taahhüdü verirken, ilk etapta 2024'te bunun 300 milyon dolarını insani yardım olarak Ukrayna'ya ulaştıracaklarını kaydetti.







#Güney Kore
#Yoon
#Ukrayna
#G20
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