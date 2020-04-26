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Dünya Güney Koreli yetkili açıkladı Kim hayatta ve sağlığı iyi
ASYA

Güney Koreli yetkili açıkladı: Kim hayatta ve sağlığı iyi

Güney Kore, ölmüş olabileceği söylentileri çıkan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un "hayatta ve sağlının yerinde" olduğunu bildirdi. Kuzey Kore lideri Kim hakkında son haftalarda sağlının yerinde olmadığı veya öldüğü yönünde söylentiler çıkmıştı.

Haber Merkezi AA
Kim Jong-un
Kim Jong-un

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in üst düzey dış politika danışmanı Moon Chung-in, CNN'e yaptığı açıklamada, "Hükümetimizin pozisyonu sabit. Kim Jong-un, hayatta ve iyi. 13 Nisan'dan bu yana Wonsan bölgesinde kalıyor. Şimdiye kadar herhangi bir şüpheli hareket tespit edilmedi." ifadesini kullandı.

Kim hakkındaki söylentiler

Kuzey Kore lideri Kim hakkında son haftalarda sağlının yerinde olmadığı veya öldüğü yönünde söylentiler çıkmıştı.

Kim'in durumu hakkında tavsiyede bulunmak üzere bir grup Çinli doktorun bu ülkeye gittiği ileri sürülmüş, Kuzey Kore liderinin 12 Nisan'da kardiyovasküler bir operasyon geçirdiği ve iyileşme sürecinde olduğu yönünde haberler çıkmıştı.

Hong Kong Uydu Televizyonu, Kim'in öldüğünü duyurmuş, bu haber ise herhangi bir yetkili tarafından doğrulanmamıştı.

Kim'in, 15 Nisan'da Kuzey Kore'nin kurucu lideri, büyükbabası Kim Il-sung'un doğum günü kutlaması dahil önemli etkinliklere katılmaması sağlığı hakkında spekülasyonlara neden olmuştu.

ABD'nin Güney Carolina Senatörü Cumhuriyetçi Lindsey Graham, Kim ile ilgili iddialar üzerine, "Orası kapalı bir toplum. Doğrudan bir şey duymadım ancak ölmemiş veya iş göremez hale gelmemişse buna şoke olurum çünkü bir ülkeden çok, bir tarikat olan Kuzey Kore gibi kapalı bir ülkede bu tür dedikoduların sonsuza kadar devam etmesine ve soruların cevapsız bırakılmasına izin vermezsiniz." ifadesini kullanmıştı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a ne oldu?
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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un`un geçirdiği ameliyat sonrası durumunun ciddi tehlike altında olduğu iddia edildi. Güney Kore Birleşme Bakanlığı ise bu haberleri doğrulamadı.
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CNN Internatıonal, Amerikalı bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, Kim Jong-un`un geçirdiği bir ameliyat sonrası durumunun kritik olduğunu açıklamıştı.
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İki Güney Kore hükümet kaynağı da Kim'in ağır hasta olmadığını açıkladı.
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Japon Bakanı'nın ise Kim'in sağlığı ile ilgili bilgi toplayacağı bildirildi.
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Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un`un sağlığıyla ilgili bilgi topladığını belirterek, “ABD ve diğerleriyle yakın işbirliği içinde çalışıyoruz. Bilgi toplamak ve analiz etmek için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz” dedi.
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Kim'in sağlığının çok sigara içme, obezite ve aşırı çalışma nedeniyle bozulduğu ifade edilen haberde, Kuzey Kore liderini tedavi eden tıbbi ekibin çoğunun, Kim'in sağlık durumunun iyiye gitmesi üzerine 19 Nisan'da Pyongyang'a döndüğü, sadece bir kısmının iyileşme döneminde Kim'e refakat ettiği belirtilmişti.
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Kim Jong-un’un, 15 Nisan'da, 1994'te ölen ülkenin kurucusu dedesi Kim Il-sung'un 108. doğum günü münasebetiyle düzenlenen kutlamamaya katılmaması, sağlık durumuna ilişkin söylentilere neden olmuştu.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a ne oldu?
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, geçirdiği kalp ameliyatı sonrası sağlık durumunun ağır olduğu iddia edildi. Güney Kore istihbaratı ise, Kim Jong-un'un sağlık durumuna ilişkin olağan dışı bir durum görmediklerini belirtti.


ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Graham: Kim Jong-un ölmemişse şoke olurum
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