Güneye doğru ilerliyor: Kammuri Tayfunu sellere ve elektrik kesintilerine yol açtı Güneye doğru ilerliyor: Kammuri Tayfunu sellere ve elektrik kesintilerine yol açtı Dün gece saatlerinden itibaren ülkenin doğusundaki Sorsogon vilayetinde etkili olan tayfun, kuzeybatı yönünde başkent Manila'nın kuzeydoğusundaki Quezon bölgesine kadar ilerlerdi. Ev ve binalara hasar veren tayfun kıyıya yakın alçak bölgelerde sel baskınlarına yol açtı.

Haber Merkezi 03 Aralık 2019, 11:56 Son Güncelleme: 03 Aralık 2019, 12:08 AA