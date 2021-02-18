Dünya Gürcistan Başbakanı Gakharia istifa etti
ASYA

Gürcistan Başbakanı Gakharia istifa etti

Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia, ülkedeki siyasi kutuplaşma ve ekibiyle yaşadığı görüş ayrılıkları nedeniyle istifa ettiğini açıkladı.

Haber Merkezi AA
Giorgi Gakharia
Giorgi Gakharia

Gakharia, başkent Tiflis'te gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkedeki ana muhalefet partisi Birleşik Ulusal Hareketi Başkanı Nika Melia'ya yönelik tutuklama kararı konusunda ekibiyle yaşadığı görüş ayrılıkları nedeniyle görevinden istifa ettiğini belirtti.

Melia'nın tutuklanması kararını eleştiren Gakharia, ülkede halihazırda siyasi gerginliklerin yaşandığını ve söz konusu kararın gerginliği daha da artıracağını söyledi.

İçişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada, Gakharia'nın istifa etmesinin ardından Melia'nın tutuklanmasına yönelik kararın geçici olarak ertelendiğini duyurdu.

Tiflis Şehir Mahkemesinin dün Melia'ya yönelik aldığı tutuklama kararına diğer muhalefet partileri de tepki göstermişti.

  • Gürcistan anayasasına göre, iktidardaki Gürcü Hayali Partisinin bir hafta içinde yeni başbakan adayı ve yeni kabine listesini Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili'ye sunması gerekiyor.

Melia'ya yönelik suçlamalar

Gürcistan'da 20 Haziran 2019'da 26. Ortodoks Parlamentolararası Genel Asamblesi'nin oturumuna, Rusya heyetinde yer alan Rus Komünist Partisi üyesi ve Rusya Devlet Duması milletvekili Sergei Gavrilov'un parlamento başkanının koltuğuna oturması binlerce kişi tarafından protesto edilmişti.

Protestocuları kışkırttığı gerekçesiyle gözaltına alınan, sonrasında kefalet şartıyla serbest bırakılan Melia hakkında kefaleti ödemeyince yeniden gözaltı kararı alınmıştı.

Gürcistan Başsavcılığının talebi üzerine, dün yapılan olağanüstü parlamento oturumunda çoğunluğa sahip iktidardaki Gürcü Hayali partisi, Melia'nın vekilliğinin düşmesi yönünde oy kullanmıştı. Tiflis Şehir Mahkemesi de Melia hakkında gözaltı kararı almış ancak Birleşik Ulusal Hareketi Başkanı polise teslim olmamıştı.

Melia, kendisini desteklemek üzere partisinin merkez ofisine gelen çeşitli muhalefet partileri liderleri ile düzenlediği ortak basın toplantısında, mahkeme kararını kabul etmediğini ve polise teslim olmayacağını ifade etmişti.

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