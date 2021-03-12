Dünya Gürcistan Başbakanı Garibaşviliden Türkiyeye teşekkür
ASYA

Gürcistan Başbakanı Garibaşvili’den Türkiye’ye teşekkür

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, Türkiye'ye, ülkesinin toprak bütünlüğü ve NATO'yla entegrasyonu sürecine verdiği "güçlü" destek için teşekkür etti.

Haber Merkezi AA
Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili
Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili

Gürcistan Başbakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Garibaşvili'nin Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan'ı kabul ettiği belirtildi.

Açıklamada, Tiflis'te hükümet binasında basına kapalı gerçekleşen görüşmede iki ülke arasındaki stratejik ortaklık ve ikili iş birliği konularının ele alındığı kaydedildi.

Görüşmede, Başbakan Garibaşvili'nin Türkiye'nin Gürcistan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğü ile Avrupa-Atlantik yapılarıyla entegrasyonu konularında verdiği güçlü destek için teşekkür ettiği bilgisi paylaşıldı.

Ayrıca her iki ülkenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelesinde iş birliği konularının da değerlendirildiği bildirilerek, "Görüşme sırasında ekonomik iş birliği konuları ele alındı. Ortak bölgesel projelerinin Gürcistan ile Türkiye arasında etkili stratejik ortaklığın sürdürülebilir kalkınmanın ve güvenilir iş birliğinin açık bir örneği olduğu kaydedildi" ifadesine yer verildi.

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