Dünya Gürcistan yarın ABye hızlı katılım için başvuru yapacak
ASYA

Gürcistan yarın AB'ye hızlı katılım için başvuru yapacak

Gürcistan hükümeti, Avrupa Birliği'ne katılım için başvuru dilekçesinin yarın AB'nin ilgili kurumlarına gönderileceğini duyurdu. Gürcistan'da iktidardaki Gürcü Hayali Partisi Başkanı ve parlamento çoğunluğun lideri İrakli Kobakhidze, düzenlediği basın toplantısında, Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna'yı desteklediklerini belirtti.

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Haber Merkezi AA
Gürcistan yarın ABye hızlı katılım için başvuru yapacak
Gürcistan, yarın AB'ye hızlı katılım için başvuru yapacak.

Kobakhidze, Tiflis yönetimi olarak Ukrayna ile dayanışma içinde olduklarını söyledi.

Gürcistan hükümetinin, ülkenin AB'ye hızlı bir şekilde katılması için yarın başvuru yapacağını aktaran Kobakhidze, "Gürcistan hükümeti, Başbakanı İrakli Garibaşvili liderliğinde, yarın Gürcistan hükümeti adına AB kurumlarına resmen sunulacak olan AB üyeliği statüsü için bir başvuru hazırlıyor." ifadesini kullandı.

Kobakhidze, hükümetin asıl amacının Gürcistan'ın daha güvenli, ekonomik olarak daha güçlü ve başarılı bir ülke haline getirilmesi olduğunu kaydederek, "AB kurumlarını, başvurumuzu acil değerlendirmeye ve Gürcistan'a AB adayı statüsü verme konusunda karar vermeye çağırıyoruz." dedi.

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