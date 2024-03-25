Guterres Müslümanlarla dayanışma için oruç tutuyor: Gazzelilerin iftar yapamaması kalbimi kırıyor

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, geride kalan gün, Filistin'de kalıcı barışı tesis amacıyla Mısır'a resmi ziyarette bulundu.
X hesabından açıklama yapan Guterres, ziyareti sırasında oruç tuttuğunu açıkladı.
"Dayanışma için oruç tutuyorum"
"Gazzelilerin düzgün iftar yapamaması kalbimi kırıyor"
"Oruç tutmak bana İslam'ın gerçek yüzünü gösterdi"
Guterres, geçtiğimiz yıl da benzer bir açıklama yapmış ve dayanışma göstermek için mülteci kamplarını ziyaret ettiği dönemlerde oruç tuttuğunu belirtmişti.