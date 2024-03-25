|
Dünya

Guterres Müslümanlarla dayanışma için oruç tutuyor: Gazzelilerin iftar yapamaması kalbimi kırıyor

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Müslümanlarla dayanışma içinde olduğunu belirterek, yaptığı ziyaretler sırasında oruç tuttuğunu açıkladı. "Dayanışma için oruç tutuyorum." diyen Guterres, "Gazzelilerin düzgün bir iftar yapamaması kalbimi kırıyor" ifadelerini kullandı.

Hüseyin Berk
Hüseyin Berk
18:56 - 25/03/2024 Pazartesi
Güncelleme: 19:11 - 25/03/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, geride kalan gün, Filistin'de kalıcı barışı tesis amacıyla Mısır'a resmi ziyarette bulundu.

X hesabından açıklama yapan Guterres, ziyareti sırasında oruç tuttuğunu açıkladı.

"Dayanışma için oruç tutuyorum"

"Ramazan dayanışma misyonum sırasında ziyaret ettiğim Müslüman halkın inançlarına saygımdan dolayı oruç tutuyorum"
diyen Guterres, Gazze'de yaşananlardan dolayı ise kalbinin kırık olduğunu ifade etti.

"Gazzelilerin düzgün iftar yapamaması kalbimi kırıyor"

Guterres,
"Gazze'deki pek çok Filistinlinin doğru dürüst iftar yapamayacağını bilmek kalbimi kırıyor."
ifadelerini kullandı.

"Oruç tutmak bana İslam'ın gerçek yüzünü gösterdi"

Guterres, geçtiğimiz yıl da benzer bir açıklama yapmış ve dayanışma göstermek için mülteci kamplarını ziyaret ettiği dönemlerde oruç tuttuğunu belirtmişti.

Genel Sekreter,
"Oruç tutmak bana İslam'ın gerçek yüzünü gösterdi."
diye konuşmuştu.

#Antonio Guterres
#Birleşmiş Milletler
#Gazze
#Mısır
#Müslüman
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
5225 - 5300 - 5525 - 5600 günle erken emeklilik şartları sıralandı: EYT, SSK, Bağ Kur, Emekli Sandığı prim gün yaş tablosu...