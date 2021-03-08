Dünya Güvenlik kaynakları Türkiyenin Mısır ile iş birliği için potansiyel yüksek ortak nokta çok
ORTADOĞU

Güvenlik kaynakları: Türkiye'nin Mısır ile iş birliği için potansiyel yüksek ortak nokta çok

Güvenlik kaynaklarından yapılan açıklamada "Türkiye Mısır iş birliği yapması için potansiyel yüksek ortak nokta çok" ifadeleri kullanıldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu geçtiğimiz günlerde Mısır'ın kıta sınırlarını dikkate alarak hidrokarbon arama ihalesine çıktığını duyurması ile ilgili "Olumlu bir adım" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Haber Merkezi Diğer
Mısır ve Türkiye, Doğu Akdeniz'de en uzun kıyıya sahip ülkeler konumunda.
Mısır ve Türkiye, Doğu Akdeniz'de en uzun kıyıya sahip ülkeler konumunda.

Güvenlik kaynaklarından yapılan açıklamada "Türkiye Mısır iş birliği yapması için potansiyel yüksek ortak nokta çok" açıklaması yapıldı.

ANKARA'DAN ANLAŞMA SİNYALİ GELMİŞTİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu geçtiğimiz günlerde
Mısır'ın Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin Birleşmiş Milletler'e (BM) bildirdiği kıta sahanlığı sınırlarını dikkate alarak hidrokarbon arama ihalesine çıktığını duyurmasını değerlendirerek "Kıta sahanlığımıza saygı gösterilmesi olumlu bir adım. Deniz yetki alanlarını müzakere ederek bir anlaşma imzalayabiliriz" ifadelerini kullanmıştı.

MISIR DUYURMUŞTU

Mısır bu ayın başında Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin Birleşmiş Milletler'e (BM) bildirdiği kıta sahanlığı sınırlarını dikkate alarak hidrokarbon arama ihalesine çıktığını duyurmuştu.

Bakan Çavuşoğlu: Mısır'ın kıta sahanlığımıza saygı göstermesi olumlu bir adım
GÜNDEM
Bakan Çavuşoğlu: Mısır'ın kıta sahanlığımıza saygı göstermesi olumlu bir adım

Yunan basını Mısır'ın "Türkiye ile anlaşmaya açık kapı bıraktığını" yazdı
DÜNYA
Yunan basını Mısır'ın "Türkiye ile anlaşmaya açık kapı bıraktığını" yazdı

Abone Ol Google News
Yaz tatili için tarih belli oldu

Yaz tatili için
tarih belli oldu

​Bakan Selçuk, merak edilen soruları cevapladı.
Fenerbahçe deplasmanda kendine geldi

Fenerbahçe
deplasmanda kendine geldi

F.Bahçe, Konyaspor'u mağlup etti ve zirve takibine devam etti.
Rasim Öztekin hayatını kaybetti

Rasim Öztekin
hayatını kaybetti

​Geçirdiği kalp krizi sonrası tedavi görüyordu.
Trabzon'da <br>fırtına dindi

Trabzon'da
fırtına dindi

Bordo mavililer sahasında üst üste ikinci kaybını yaşadı.
Vaka sayılarında <br>korkutan sıçrama

Vaka sayılarında
korkutan sıçrama

​Sağlık Bakanlığı korkutan tabloyu açıkladı.

PSG-Başakşehir maçında yaşanan olay karara bağlandı.
Skandalın arkasından FETÖ çıktı

Skandalın arkasından FETÖ çıktı

​Görüntüleri alınan FETÖ'cü FBI sığındı.

Peçe referandumu

Peçe referandumu

İsviçre, Müslüman toplumuna tahammül edemiyor.

Caddeler tıklım tıklım

Caddeler tıklım tıklım

​'Kırmızı' Konya'da bahar havası koronavirüsü unutturdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi'nde konuşuyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.