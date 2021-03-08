Güvenlik kaynakları: Türkiye'nin Mısır ile iş birliği için potansiyel yüksek ortak nokta çok

Güvenlik kaynaklarından yapılan açıklamada "Türkiye Mısır iş birliği yapması için potansiyel yüksek ortak nokta çok" açıklaması yapıldı.
ANKARA'DAN ANLAŞMA SİNYALİ GELMİŞTİ
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu geçtiğimiz günlerde
Mısır'ın Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin Birleşmiş Milletler'e (BM) bildirdiği kıta sahanlığı sınırlarını dikkate alarak hidrokarbon arama ihalesine çıktığını duyurmasını değerlendirerek "Kıta sahanlığımıza saygı gösterilmesi olumlu bir adım. Deniz yetki alanlarını müzakere ederek bir anlaşma imzalayabiliriz" ifadelerini kullanmıştı.
MISIR DUYURMUŞTU
Mısır bu ayın başında Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin Birleşmiş Milletler'e (BM) bildirdiği kıta sahanlığı sınırlarını dikkate alarak hidrokarbon arama ihalesine çıktığını duyurmuştu.