Güvenlik kaynakları: Türkiye'nin Mısır ile iş birliği için potansiyel yüksek ortak nokta çok Güvenlik kaynaklarından yapılan açıklamada "Türkiye Mısır iş birliği yapması için potansiyel yüksek ortak nokta çok" ifadeleri kullanıldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu geçtiğimiz günlerde Mısır'ın kıta sınırlarını dikkate alarak hidrokarbon arama ihalesine çıktığını duyurması ile ilgili "Olumlu bir adım" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Haber Merkezi 08 Mart 2021, 16:23 Son Güncelleme: 08 Mart 2021, 17:53 Diğer